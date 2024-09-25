Експерт попередив про можливу втрату Донбасу

Українські сили на Донеччині зазнають серйозних труднощів через втрату позицій, які були зміцнені роками, та неможливість облаштувати нові через швидкий рух фронту.

Про це розповів експерт і військовий Олександр Карп’юк.

Він висловив занепокоєння щодо ситуації на фронті, зазначивши, що "нас за останні три місяці посунули з позицій, які еволюційно фортифікувались роками на Донецькому напрямку". Він пояснив, що нові позиції не вдається облаштувати належним чином, оскільки "фронт рухається швидше, ніж є час їх зробити та забезпечити".

Згідно з його словами, втрачено можливість розміщення військових у таких містах, як Селідове, Покровськ, Новогродівка, де раніше були тисячі військовослужбовців. "Зараз розміщувати такі величезні сили та засоби, які перебувають на Донецькому напрямку, дуже проблематично", — підкреслив Карп’юк.

Військовий також зауважив, що у Росії є контроль над Донецьком та його агломерацією, а Сили оборони не мають таких можливостей. "Багато основних логістичних доріг вже або перерізані, або під вогневим контролем росіян", — додав він.

Експерт попередив про те, що Сили оборони розтягнуті по лінії фронту, і "тільки на те, щоб вони там виживали, витрачаються величезні ресурси". Він висловив думку, що необхідно було вжити заходів раніше, зазначивши: "Я вважаю, що це треба було робити раніше, а не тоді, коли вже бригаду роз*бали в котлі". Військовий підкреслив, що попереду можуть бути складні часи: "На нас чекає складна зима та складні рішення".

Нагадаємо, командир спецпідрозділу БпАК "Птахи Мадяра" Роберт Бровді розповідав, що на фронті можуть виникнути обставини, які призупинять війну Росії проти України протягом року. Проте він зазначив, що цей варіант не буде вигідним для України.

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