Як оформити відстрочку від мобілізації: покрокова інструкція

Порядок надання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації визначено Постановою 560 Кабінету міністрів України.

Про це розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін на брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавської ОВА.

За словами Істоміна, для розгляду питань щодо надання військовозобов’язаним відстрочки при районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки утворюються комісії.

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За наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані особисто подають на ім’я голови комісії районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком.

"Повторюю – особисто. Тобто, сам, персонально, безпосередньо, не через когось – не через рідних, не через адвокатів, не через пошту. Це не звернення, яке, відповідно до Закону України "Про звернення громадян", може бути усним чи письмовим. До того ж письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу. А також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Заява на відстрочку подається лише особисто.

У нас дуже багато обробляється адвокатських запитів, у яких вони просять чи навіть вимагають розглянути документи на відстрочку їхніх клієнтів, які були надіслані поштою, електронною поштою тощо. На розгляд таких запитів витрачається дуже багато людського ресурсу, який потрібен на інших напрямках нашої діяльності. Панове адвокати, не потрібно спамити нас подібними запитами – цінуйте свій час, наш час і побережіть кошти своїх клієнтів. Офіційно повідомляю – відповідь усім надається і надаватиметься одна – "Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України №560 від 16 травня 2024 року військовозобов’язані подають заяву на ім’я голови комісії районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки особисто", – підкреслив він.

Водночас Роман Істомін детально зупинився на самій заяві, а точніше, на деяких деталях.

У статті 23 є пункт 9 – право на відстрочку мають чоловіки, зайняті постійним доглядом за батьком чи матір’ю дружини, якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, або померла, визнана зниклою безвісти тощо. І якщо батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд.

Якщо військовозобов'язані пишуть заяву для надання відстрочки за цим пунктом – вони зазначають у заяві про відсутність інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд за хворим батьком чи матір’ю дружини. Та надають підтверджувальні документи. У додатку 5 "Перелік документів" це зазначено загальним пунктом "документи, що підтверджують неможливість здійснення постійного догляду дружиною або іншим працездатним членом сім’ї".

Те саме стосується пункту 13 – право на відстрочку мають чоловіки, які мають одного зі своїх батьків або одного з батьків дружини з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати. У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за такою особою може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором особи з інвалідністю.

Військовозобов'язані зазначають у заяві про відсутність інших осіб, які не є військовозобов’язаними та, відповідно до закону, зобов’язані утримувати таких осіб, а за умови наявності кількох військовозобов’язаних – додають заяву особи з інвалідністю I або II групи за формою, згідно з додатком 15, в якій зазначається прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи, яку особа з інвалідністю обирає для здійснення свого утримання.

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