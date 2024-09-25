Как оформить отсрочку от мобилизации: пошаговая инструкция

Порядок предоставления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации определен Постановлением 560 Кабинета министров Украины.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин на брифинге в официальном медиацентре Полтавской ОВА.

По словам Истомина, для рассмотрения вопросов относительно предоставления военнообязанным отсрочки при районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки создаются комиссии.

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При наличии оснований для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанные лично подают на имя председателя комиссии районного территориального центра комплектования и социальной поддержки заявление по форме, определенной в приложении 4, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению.

"Повторяю – лично. То есть сам, персонально, непосредственно, не через кого-то – не через родных, не через адвокатов, не через почту. Это не обращение, которое, согласно Закону Украины "Об обращениях граждан", может быть устным или письменным. К тому же письменное обращение посылается по почте или передается гражданином лично или через уполномоченное им лицо. А также может быть отправлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи. Заявление на отсрочку подается только лично.

У нас очень много обрабатывается адвокатских запросов, в которых они просят или даже требуют рассмотреть документы на отсрочку их клиентов, отправленные по почте, электронной почте и т.д. На рассмотрение таких запросов уходит очень много человеческого ресурса, который нужен на других направлениях нашей деятельности. Господа адвокаты, не нужно спамить нас подобными запросами – цените свое время, наше время и берегите средства своих клиентов. Официально сообщаю – ответ всем предоставляется и будет предоставляться один – "В соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины №560 от 16 мая 2024 года военнообязанные подают заявление на имя главы комиссии районного территориального центра комплектования и социальной поддержки лично", – подчеркнул он.

При этом Роман Истомин подробно остановился на самом заявлении, а точнее на некоторых деталях.

В статье 23 есть пункт 9 – право на отсрочку имеют мужчины, занятые постоянным уходом за отцом или матерью жены, если она сама требует постоянного ухода по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, или умерла, признана пропавшей без вести и т.д. И если у отца или матери жены нет других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход.

Если военнообязанные пишут заявление для предоставления отсрочки по этому пункту – они указывают в заявлении об отсутствии других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход за больным отцом или матерью жены. И предоставляют подтверждающие документы. В приложении 5 "Перечень документов" это указано общим пунктом "документы, подтверждающие невозможность осуществления постоянного ухода женой или другим трудоспособным членом семьи".

То же касается пункта 13 – право на отсрочку имеют мужчины, имеющие одного из своих родителей или одного из родителей жены с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать. В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за таким лицом может только один из числа военнообязанных по выбору лица с инвалидностью.

Военнообязанные указывают в заявлении об отсутствии других лиц, которые не являются военнообязанными и, согласно закону, обязаны содержать таких лиц, а при наличии нескольких военнообязанных – добавляют заявление лица с инвалидностью I или II группы по форме, согласно приложению 15, где указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, которую лицо с инвалидностью выбирает для осуществления своего содержания.

Напомним, ранее в суде объяснили, как правильно подать отсрочку в ТЦК.

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