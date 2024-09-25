Эксперт предупредил о возможной потере Донбасса

Украинские силы на Донетчине испытывают серьезные трудности из-за потери позиций, которые были укреплены годами, и невозможность обустроить новые из-за быстрого движения фронта.

Об этом рассказал военный Александр Карпьюк.

Эксперт выразил обеспокоенность по поводу ситуации на фронте, отметив, что "нас за последние три месяца сдвинули с позиций, которые эволюционно фортифицировались годами на Донецком направлении". Он пояснил, что новые позиции не удается обустроить должным образом, поскольку "фронт двигается быстрее, чем время их сделать и обеспечить".

По его словам, утрачена возможность размещения военных в таких городах, как Селидово, Покровск, Новогродовка, где раньше находились тысячи военнослужащих. "Сейчас размещать такие огромные силы и средства, которые находятся в Донецком направлении, очень проблематично", — подчеркнул он.

Военный также отметил, что у России есть контроль над Донецком и его агломерацией, а Силы обороны не имеют таких возможностей. "Многие основные логистические дороги уже либо перерезаны, либо под огневым контролем россиян", — добавил он.

Эксперт предупредил о том, что Силы обороны растянуты по линии фронта, и "только для того, чтобы они там выживали — тратятся огромные ресурсы". Он высказал мнение, что необходимо было принять меры раньше, отметив: "Я считаю, что это нужно было делать раньше, а не тогда, когда уже бригаду разбалили в котле". Военный подчеркнул, что впереди могут быть сложные времена: "Нас ждет сложная зима и сложные решения".

Напомним, командир спецподразделения БпАК "Птицы Мадяра" Роберт Бровди рассказывал, что на фронте могут возникнуть обстоятельства, которые приостановят войну России против Украины в течение года. Однако он отметил, что этот вариант не будет выгоден Украине.

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