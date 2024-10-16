Призупинення бронювання в Україні: експерти вказали, яку загрозу становить

На Україну чекає бюджетна та продовольча криза через зупинку бронювання під час мобілізації.

Про це йдеться у матеріалі Forbes.

Внаслідок призупенення бронювання в Україні будуть серйозні втрати бюджету, ослаблення економіки та криза на продовольчому ринку, зазначають експерти видання.

За результатами власного опитування компаній, Forbes вказав на скарги бізнесу, що окремі місцеві ТЦК ігнорують постанову Кабміну №516, яка автоматично подовжує на три місяці відстрочку від мобілізації, якщо вона була актуальна на 7 травня 2024 року. У найгіршому випадку може це закінчитися мобілізацією критично важливих для виробництва працівників.

Бізнес занепокоєний і потенційними змінами до процедури бронювання. Після теми безпеки, бронювання співробітників є найбільш важливим. І якщо уряд піде на зменшення критеріїв для бронювання співробітників або зменшить відсоток тих, хто може під нього підпадати, це вплине на виробничий процес.

Подальша мобілізація висококваліфікованих фахівців врешті решт призведе до втрати спроможності не лише підтримувати регіони присутності та наповнювати державний бюджет податковими надходженнями, але і до зниження благодійної допомоги ЗСУ.

Нагадаємо, раніше йшлося про практику мобілізації чоловіків, яким виповнилося 50+ років. На думку фахівців, це не дуже вдала система. Молодші військовослужбовці більше годяться для виконання різних завдань.

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