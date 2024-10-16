Чи доведеться Україні переглядати мобілізаційний вік: відповідь експерта

Військові кажуть, що на фронті більш потрібні молоді люди.

Практика мобілізації чоловіків, вік яких понад 50 років, не дуже добра. Молодші військовослужбовці більше годяться для виконання різних завдань.

Про це військовий оглядач Денис Попович розповів в ефірі на Радіо NV.

Він називає "дуже слизьким" питання про те, чи справді Україні доведеться в якийсь момент переглянути мобілізаційний вік.

"Але є запити від військовослужбовців, котрі зараз воюють на фронті, про те, що практика залучення людей з віком 50+ не дуже гарна, оскільки ці люди не можуть у повній мірі виконувати ті завдання, які на них покладаються. Природою таким чином зроблено, розпоряджено, що молодша людина більше годиться для виконання подібних завдань, які зараз покладаються на фронті. І той факт, що зараз не вистачає людей, теж є реальним", - наголосив Попович.

Нагадаємо, командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський вважає, що необхідне зниження мобілізаційного віку до 21 року, щоб ми в армії отримали молодих вмотивованих воїнів.

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