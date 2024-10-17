ЗС РФ просунулися на Донеччині: де найактивніше атакують окупанти

РФ намагається прорватися на сході. Бої тривають по всій лінії зіткнення.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, де просувається ворог у Донецькій області.

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 жовтня, показують, що окупанти просунулися на північ від Верхньокам’янського.

15 жовтня речник Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова повідомила, що українські сили відбили російсько-механізовану атаку чисельністю приблизно у взвод на Сіверському напрямку.

16 жовтня війська РФ наступали у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські окупанти вели також наступальні операції в районі Калинівки, Ступочок і Предтечиного.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ успішно відбивають російські атаки на південний схід від Часового Яру, незважаючи на те, що війська РФ ймовірно тримають під вогневим контролем основні українські наземні лініі зв'язку біля міста.

Війська РФ просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри від 15 і 16 жовтня показують, що окупанти просунулися у східній частині Торецька та в західній частині Дружби.

Російські загарбникн наступали під Торецьком, біля Дачного та Щербинівки 15 і 16 жовтня.

Раніше аналітики повідомили, що Збройні сили України просунулися в районі села Липці Харківської області. Тим часом окупанти просунулися на Донеччині.

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