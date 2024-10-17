ВС РФ продвинулись на Донетчине: где активнее всего атакуют оккупанты

РФ пытается прорваться на востоке. Бои продолжаются по всей линии столкновения.

Аналитики Института изучения войны сообщили, где продвигается враг в Донецкой области.

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Северска. Геолокационные кадры, опубликованные 16 октября, показывают, что оккупанты продвинулись к северу от Верхнекаменского.

15 октября представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова сообщила, что украинские силы отразили российско-механизированную атаку численностью примерно во взвод на Северском направлении.

16 октября войска РФ наступали в районе Часов Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские оккупанты вели также наступательные операции в районе Калиновки, Ступочек и Предтечиного.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ успешно отражают российские атаки к юго-востоку от Часов Яра, несмотря на то, что войска РФ, вероятно, держат под огненным контролем основные украинские наземные линии связи возле города.

Войска РФ продвинулись вблизи Торецкого. Геолокационные кадры от 15 и 16 октября показывают, что оккупанты продвинулись в восточной части Торецка и в западной части Дружбы.

Российские захватчики наступали под Торецком, у Дачного и Щербиновки 15 и 16 октября.

Ранее аналитики сообщили, что вооруженные силы Украины продвинулись в районе села Липцы Харьковской области. Тем временем оккупанты продвинулись на Донетчине.

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