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Гетманцев розкрив деталі економічного бронювання

Гетманцев розкрив деталі економічного бронювання

До кінця 2024 року в Україні реалізують модель економічного бронювання. Колаж ТСН.ua

Верховна Рада не ухвалюватиме окремий закон про запровадження економічного бронювання, його реалізація відбудеться постановою Кабміну.

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев передбачає, що вже до кінця 2024 року в Україні запрацює модель економічного бронювання. Нардеп наголосив, що воно передбачатиме реалізацію принципу “працюй або воюй”.

Про це Данило Гетманцев сказав у коментарі на YouTube-каналі “АСАТрьопс”.

“Я би не називав економічним бронюванням те, що ти “сплатив гроші і не йдеш в армію”. Так не буде. Буде реалізація принципу “працюй або воюй”, про що говорив прем’єр-міністр”, - наголосив він.

Гетманцев уточнив, що для запровадження економічного бронювання Верховна Рада не ухвалюватиме окремий закон, його реалізація відбудеться постановою Кабміну, яка внесе зміни в уже чинне законодавство.

“Критерієм буде “біла” заробітна плата, а іншим критерієм буде певна галузь, перелік яких буде розширений”, - додав він.  

За словами Данила Гетманцева, економічне бронювання запрацює вже найближчим часом. 

“Я, чесно кажучи, передбачав, що це вже повинно було б бути реалізовано, зважаючи на ті наші внутрішні дискусії, які я спостерігаю”, - зазначив він. 

Нагадаємо, раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що станом на 4 жовтня уже було ухвалено рішення про впровадження і Україні економічного бронювання.

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