Бронювання працівників в Україні: як зміни розлютили президента

В Україні планують провести аудит підприємств, які отримали право на бронь працівників. Кажуть, що президент України лютує через кількість заброньованих, а у Кабміні запевняють, що таке рішення тимчасове.

Чи дійсно зупинили бронювання, хто віддав наказ і що про це відомо – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Зеленський розлютився?

В Україні внесли зміни до правил бронювання. Зокрема, йдеться про паузу у бронюванні працівників, можливість оформлення бронювання онлайн та підготовку ініціатив щодо економічного бронювання.

Про це йдеться в документі з рішенням уряду за підсумками наради. Текст документа опублікувало видання The Page. Його достовірність та ухвалення підтвердили джерела в уряді.

"Зупинення до 15 листопада 2024 р. дії положень Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський був на нараді і нібито обурювався, що забронювали 1,5 мільйона чоловіків. Тому центральним органам виконавчої влади, обласним адміністраціям та іншим державним органам рекомендовано утриматися від ухвалення рішень про визначення таких підприємств «критично важливими» до врегулювання цього питання.

Примітно, що сам же президент і запропонував ідею економічного бронювання. Це була дуже проста формула, яку озвучив Зеленський. Наприкінці 2023-го на підсумковій пресконференції він пояснив, який вигляд може мати цитую: "новий справедливий механізм бронювання" для бізнесу. За його словами, формулою такого бронювання має бути "ти воюєш або працюєш на державу”.

Все це випливло з того, що з’явився запит на мобілізацію ще на 450-500 тисяч військових. Одночасно Зеленський дав і свою оцінку того, скільки це може коштувати – 500 мільярдів гривень. Сума – просто непідйомна для України в сучасних воєнних реаліях, тож президент також зазначив, що чекає від Міністерства фінансів відповіді на запитання, де знайти ці кошти.

Проведення аудиту

За інформацією Міноборони, в Україні наразі налічується понад мільйон заброньованих чоловіків. В країні до 15 листопада мають провести аудит "критичних" підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. Про це розповів перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

За його словами, до комісії, що проводитиме аудит, планують включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть. Водночас Гаврилюк заперечив інформацію ЗМІ, що бронювання нібито призупинили повністю.

"Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців – зростання вдвічі", - йдеться в повідомленні.

Бронювання через "Дію" та "Резерв+"

Нагадаю, що від жовтня 2024 року роботодавцям надали можливість подавати списки на бронювання своїх працівників не лише в паперовій формі, але й онлайн – через портал "Дія".

Так, набрав чинності "Порядок бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг" з урахуванням змін, внесених постановою Кабміну 1 жовтня 2024 р. № 1125.

Цитата:

Керівник компанії на порталі "Дія" подає списки військовозобов’язаних співробітників на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.

Система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно та чи є дані в реєстрі "Оберіг".

"Дія" надішле сповіщення керівникові про результат розгляду протягом доби.

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров зазначив, що послуга працює в кілька кліків, а результату треба очікувати не довше години.

"В цьому сервісі ми автоматизували всі процеси, які можна автоматизувати, щоб пришвидшити оформлення бронювання й не витрачати час на збір документів чи походи до держорганів", - вказано в повідомленні.

Під час формування списків роботодавець подає відомості щодо працівника. Крім паспортних даних і податкового номера, вказуються реквізити військово-облікового документа, військово-облікова спеціальність, а також дата оновлення персональних даних. Сформовані списки перевіряються електронними засобами Реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Далі відомості про бронювання автоматично відображатимуться в "Резерв+" та згенерованому військово-обліковому документі працівника, який також може за бажанням сформувати в "Дії" витяг про своє бронювання. Але така процедура діє тільки тоді, коли працівник вчасно оновив свої військово-облікові дані, не перебуває в розшуку та перебуває на військовому обліку.

Що очікує порушників

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що ж очікує на тих працівників, які вчасно не оновили свої військово-облікові дані, але хочуть отримати бронювання.

"Наголошую, Постанова Кабінету міністрів № 1125 від 01.10.2024 р. не передбачає заборону бронювання працівників, які вчасно не оновили свої персональні дані в ТЦК та СП. Йдеться саме про автоматичну постановку на спеціальний облік у разі бронювання через “Дію”, якщо працівник не оновив вчасно свої дані", - вказано в плвідомленні.

Отже, якщо працівник вчасно не оновив дані, він має зробити це в будь-який момент безпосередньо в ТЦК та СП або через “Резерв+”, тоді роботодавець не позбавляється права подати його в списках на бронювання в паперовій формі. Тобто він має оновити дані, але вже у ТЦК, після чого його можуть подавати в списках.

Не оновив дані – немає броні

Варто пам'ятати, що бронювання можливе лише за умови оновлення громадянами своїх військово-облікових даних. Згідно з новою постановою Кабміну, держоргани та державні підприємства можуть отримати відмову в бронюванні працівника, якщо інформація про нього відсутня в Реєстрі військовозобов’язаних.

Так, військовозобов'язаний має перебувати на військовому обліку, мати військово-обліковий документ (паперовий або електронний), підтвердити правильність своїх даних щодо обліку та не бути в розшуку. Відповідно до постанови Кабміну № 76, є визначені критерії, за якими підприємства можуть бути визнані критично важливими для економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

Що буде з економічним бронюванням?

Економічне бронювання від мобілізації для індивідуальних підприємців відрізняється від інших, але всі підприємства повинні дотримуватися умов щодо відсутності штрафів і виконання податкових зобов'язань. За словами нардепа Олексія Мовчана, наразі готують умови для роботодавців, які будуть включені в законопроєкт про економічне бронювання.

Основна мета цих умов – легалізація працівників, що ховаються від призову та працюють нелегально. Це має призвести до активізації економіки та очікуваних надходжень до бюджету в 100 млрд грн. Для отримання захисту від призову підприємствам потрібно дотримуватися певних умов, як-от: офіційне оформлення працівників; відсутність штрафів і порушень податкового законодавства, а також податкових боргів.

Мовчан підкреслив, що можливістю бронювання зможуть скористатисяь не лише підприємства критичної інфраструктури, але й інші компанії. Проте умови для індивідуальних підприємців відрізнятимуться, але конкретні деталі поки не розкриті. Відомо, що захист від призову може отримати особа, яка має "білу" зарплату, що перевищує середній рівень по регіону.

Наприклад, для мешканця Києва це має бути понад 21 тис. грн, а для жителя Полтавщини – понад 16 тис. грн. Підприємства повинні будуть сплатити від 20 до 30 тис. грн за кожного заброньованого працівника, але ця сума ще буде уточнена.

29 серпня стало відомо, що парламент розробив три моделі економічного бронювання від мобілізації. Ці моделі, які запропонували законодавці, передбачають: сплату спеціального збору за бронювання працівників; бронювання на підставі заробітної плати; змішану модель бронювання. Але це не всі умови. Ще потрібно не мати заборгованості з виплати заробітної плати та сплати податків і зборів. Ще раніше з’являлася така інформація щодо основних пропозицій “економічного бронювання».

ажливий момент для ФОПів. Якщо фізична особа-підприємець виконує дві останні умови, а саме: діяльність ФОПа розпочата до 2024 року і дохід становить не менше триразового збору за бронювання (61 200 грн), то він може бронювати як себе, так і своїх працівників.

Примітно, що ФОПи, які були зареєстровані в 2024 році, не зможуть забронювати своїх працівників. Конкретна фіксована сума, від якої розраховуються платежі для бронювання працівників, визначена у законопроєкті №11332, пояснює адвокат Роман Сімутін

Думка бізнесу

Примітно, що раніше бізнес підтримав одну із запропонованих нардепами концепцій е-бронювання. Протягом червня цього року у Верховні Раді України було зареєстровано чотири пакети законопроєктів, направлених на запровадження так званої системи економічного бронювання, йдеться у повідомленні Європейської Бізнес Асоціації

Проаналізувавши всі моделі, бізнес вважає, що перші три моделі, справді, можуть стати корисними та важливими для стимулювання економіки. Водночас, якщо наголошувати на тому, яку саме модель підприємці підтримують, то можна констатувати, що найбільше бізнес схиляється до третьої моделі бронювання.

Відповідно до якої аби отримати таку можливість, бізнесу потрібно мати середню зарплату по компанії у розмірі 35 тис. грн, для ФОПів передбачено єдиний військовий збір, який становитиме 20 тисяч 400 грн на місяць. Водночас, бізнес також просить дозволити використовувати економічне бронювання для збільшення квоти бронювання працівників понад 50%. Наприклад, для аграріїв під час посівної та збору урожаю.

Думки розділились

Примітно, що стосовно принципу "Воюй або плати" думки розділились. Одні називають такий підхід несправедливим, адже він дозволятиме багатшим громадянам "відкупитися" від служби у війську. Інші вказують на невідворотність таких змін, враховуючи складну ситуацію з грішми для армії. Однак, за повідомленням нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, станом на 4 жовтня в Україні ухвалене рішення про впровадження моделі економічного бронювання.

Про те, яку модель обрали – ще невідомо, зазначає він, але обговорення йдуть навколо щомісячного підтвердження зарплати працівника. Ба більше, в Міністерстві економіки прогнозують, що економічне бронювання може запрацювати в жовтні-листопаді. За підрахунками Міністерства фінансів, щомісячні надходження до держбюджету від цього можуть становити близько 8 млрд грн.

Нагадаємо, в Україні Верховна Рада проголосувала за те, щоб звільнити від мобілізації військовозобов'язаних, віком від 18 до 25 років. За це проголосувало 311 нардепів.

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