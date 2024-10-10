Бронирование работников в Украине: как перемены разозлили президента

В Украине планируется провести аудит предприятий, получивших право на бронь работников. Говорят, что президент Украины свирепствует из-за количества забронированных, а в Кабмине уверяют, что такое решение временное.

Действительно ли остановили бронирование, кто отдал приказ и что об этом известно – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Зеленский разозлился?

В Украине были внесены изменения в правила бронирования. В частности, речь идет о паузе в бронировании работников, возможности оформления онлайн бронирования и подготовке инициатив по экономическому бронированию.

Об этом идет речь в документе с решением правительства по итогам совещания. Текст документа опубликовало издание The Page. Его подлинность и принятие подтвердили источники в правительстве.

"Остановка до 15 ноября 2024 г. действия положений Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский был на совещании и якобы возмущался, что забронировали 1,5 миллиона мужчин. Поэтому центральным органам исполнительной власти, областным администрациям и другим государственным органам рекомендовано воздержаться от принятия решений об определении таких предприятий критически важными до урегулирования этого вопроса.

Примечательно, что сам президент и предложил идею экономического бронирования. Это была очень простая формула, озвученная Зеленским. В конце 2023-го на итоговой пресс-конференции он объяснил, какой вид может выглядеть: "новый справедливый механизм бронирования" для бизнеса. По его словам, формулой такого бронирования должно быть "ты воюешь или работаешь на государство".

Все это вытекало из того, что появился запрос на мобилизацию еще на 450-500 тысяч военных. Одновременно Зеленский дал и свою оценку, сколько это может стоить – 500 миллиардов гривен. Сумма – просто неподъемная для Украины в современных военных реалиях, поэтому президент также отметил, что ждет от Министерства финансов ответа на вопрос, где найти эти средства.

Проведение аудита

По информации Минобороны, в Украине сейчас насчитывается более миллиона забронированных мужчин. В стране до 15 ноября должен провести аудит "критических" предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления. Об этом рассказал первый заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

По его словам, в комиссию, которая будет проводить аудит, планируется включить военных. Если предприятие окажется "не критичным для государства", то бронирование будет пересмотрено. В то же время Гаврилюк опроверг информацию СМИ, что бронирование якобы было приостановлено полностью.

"Решение было принято, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а здесь за пару месяцев — рост вдвое", — говорится в сообщении.

Бронирование через "Действие" и "Резерв+"

Напомним, что с октября 2024 года работодателям предоставили возможность подавать списки на бронирование своих работников не только в бумажной форме, но и онлайн – через портал "Действие".

Так, вступил в силу "Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг" с учетом изменений, внесенных постановлением Кабмина 1 октября 2024 г. № 1125.

Цитата:

Руководитель компании на портале "Действие" представляет списки военнообязанных сотрудников на бронирование и удостоверяет заявление электронной подписью.

Система автоматически проверит, работает ли человек официально и есть ли данные в реестре "Оберег".

"Действие" пришлет уведомление руководителя о результате рассмотрения в течение суток.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров отметил, что услуга работает в несколько кликов, а результата следует ожидать не дольше часа.

"В этом сервисе мы автоматизировали все процессы, которые можно автоматизировать, чтобы ускорить оформление бронирования и не тратить время на сбор документов или походы в госорганы ", — говорится в сообщении.

При формировании списков работодатель представляет сведения о работнике. Кроме паспортных данных и налогового номера указываются реквизиты военно-учетного документа, военно-учетная специальность, а также дата обновления персональных данных. Сложившиеся списки проверяются электронными средствами Реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Далее сведения о бронировании будут автоматически отображаться в "Резерв+" и сгенерированном военно-учетном документе работника, который также может по желанию сформировать в "Действии" выписку о своем бронировании. Но такая процедура действует только тогда, когда работник своевременно обновил свои военно-учетные данные, не находится в розыске и состоит на военном учете.

Что ожидает нарушителей

Адвокат Марина Бекало объяснила, что же ожидает тех работников, которые вовремя не обновили свои военно-учетные данные, но хотят получить бронирование.

"Подчеркиваю, Постановление Кабинета министров № 1125 от 01.10.2024 г. не предусматривает запрет бронирования работников, которые вовремя не обновили свои персональные данные в ТЦК и СП. Речь идет именно об автоматической постановке на специальный учет в случае бронирования через Действие", если работник не обновил вовремя свои данные ", — указано в сообщении.

Следовательно, если работник вовремя не обновил данные, он должен сделать это в любой момент непосредственно в ТЦК и СП или через резерв+, тогда работодатель не лишается права подать его в списках на бронирование в бумажной форме. То есть, он должен обновить данные, но уже в ТЦК, после чего его могут подавать в списках.

Не обновил данные – нет брони

Следует помнить, что бронирование возможно только при обновлении гражданами своих военно-учетных данных. Согласно новому постановлению Кабмина госорганы и государственные предприятия могут получить отказ в бронировании работника, если информация о нем отсутствует в Реестре военнообязанных.

Так, военнообязанный должен состоять на военном учете, иметь военно-учетный документ (бумажный или электронный), подтвердить правильность своих данных по учету и не быть в розыске. Согласно постановлению Кабмина №76, есть определенные критерии, по которым предприятия могут быть признаны критически важными для экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

Что будет с экономичным бронированием?

Экономическое бронирование от мобилизации для индивидуальных предпринимателей отличается от других, но все предприятия должны соблюдать условия отсутствия штрафов и выполнения налоговых обязательств. По словам нардепа Алексея Мовчана, сейчас готовят условия для работодателей, которые будут включены в законопроект об экономическом бронировании.

Основная цель этих условий – легализация работников, которые скрываются от призыва и работают нелегально. Это должно привести к активизации экономики и ожидаемым поступлениям в бюджет в 100 млрд грн. Для получения защиты от призыва предприятиям необходимо соблюдать определенные условия, такие как: официальное оформление работников; отсутствие штрафов и нарушений налогового законодательства, как и налоговых долгов.

Мовчан подчеркнул, что возможностью бронирования смогут воспользоваться не только предприятия критической инфраструктуры, но и другие компании. Однако условия для индивидуальных предпринимателей будут отличаться, но конкретные детали пока не раскрыты. Известно, что защиту от призыва может получить лицо, имеющее "белую" зарплату, превышающую средний уровень по региону.

К примеру, для жителя Киева это должно быть более 21 тыс. грн, а для жителя Полтавщины – более 16 тыс. грн. Предприятия должны будут уплатить от 20 до 30 тыс. грн. за каждого забронированного работника, но эта сумма еще будет уточнена.

29 августа стало известно, что парламент разработал три модели экономического бронирования от мобилизации. Эти модели, предложенные законодателями, предусматривают: уплату специального сбора за бронирование работников; бронирование из заработной платы; смешанную модель бронирования. Но это не все условия. Еще нужно не иметь задолженности по выплате заработной платы и налогов и сборов. Еще раньше появлялась такая информация об основных предложениях экономического бронирования.

важный момент для ФЛПов. Если физическое лицо-предприниматель выполняет два последних условия, а именно: деятельность ФЛП начата до 2024 года и доход составляет не менее трехкратного сбора за бронирование (61200 грн), то он может бронировать как себя, так и своих работников.

Примечательно, что ФЛПы, зарегистрированные в 2024 году, не смогут забронировать своих работников. Конкретная фиксированная сумма, от которой рассчитываются платежи по бронированию работников, определена в законопроекте №11332, поясняет адвокат Роман Симутин.

Мнение бизнеса

Примечательно, что ранее бизнес поддержал одну из предложенных нардепами концепций бронирования. В июне этого года в Верховной Раде Украины было зарегистрировано четыре пакета законопроектов, направленных на введение так называемой системы экономического бронирования, говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации

Проанализировав все модели, бизнес считает, что первые три модели действительно могут стать полезными и важными для стимулирования экономики. В то же время, если подчеркивать, какую именно модель предприниматели поддерживают, то можно констатировать, что больше всего бизнес склоняется к третьей модели бронирования.

Согласно которой, чтобы получить такую возможность, бизнесу нужно иметь среднюю зарплату по компании в размере 35 тыс. грн, для ФЛП предусмотрен единый военный сбор, который составит 20 тысяч 400 грн в месяц. В то же время бизнес также просит разрешить использовать экономическое бронирование для увеличения квоты бронирования работников более чем на 50%. К примеру, для аграриев во время посевной и сбора урожая.

Мнения разделились

Примечательно, что по принципу "Воюй или плати" мнения разделились. Одни называют такой подход несправедливым, ведь он позволит богатым гражданам "откупиться" от службы в армии. Другие указывают на неотвратимость таких изменений, учитывая сложную ситуацию с деньгами для армии. Однако, по сообщению нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка, на 4 октября в Украине принято решение о внедрении модели экономического бронирования.

О том, какую модель выбрали – неизвестно, отмечает он, но обсуждения идут вокруг ежемесячного подтверждения зарплаты работника. Более того, в Министерстве экономики прогнозируют, что экономическое бронирование может заработать в октябре-ноябре. По подсчетам Министерства финансов, ежемесячные поступления в госбюджет от этого могут составить около 8 млрд. грн.

Напомним, в Украине Верховная Рада проголосовала за то, чтобы освободить от мобилизации военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет. За это проголосовало 311 нардепов.

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