Гетманцев раскрыл детали экономического бронирования

Верховная Рада не будет принимать отдельный закон о введении экономического бронирования, его реализация совершится постановлением Кабмина.

Председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев предполагает, что уже к концу 2024 года в Украине заработает модель экономического бронирования. Нардеп подчеркнул, что оно будет предусматривать реализацию принципа "работай или воюй".

Об этом Даниил Гетманцев сказал в комментарии на YouTube-канале "АСАТтрьопс".

"Я бы не называл экономическим бронированием то, что ты "уплатил деньги и не идешь в армию". Так не будет. Будет реализация принципа "работай или воюй", о чем говорил премьер-министр", — подчеркнул он.

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Гетманцев уточнил, что для введения экономического бронирования Верховная Рада не будет принимать отдельный закон, его реализация совершится постановлением Кабмина, которое внесет изменения в действующее законодательство.

"Критерием будет "белая" заработная плата, а другим критерием будет определенная отрасль, перечень которых будет расширен", — добавил он.

По словам Даниила Гетманцева, экономическое бронирование заработает уже в ближайшее время.

"Я, честно говоря, предполагал, что это уже должно было бы быть реализовано, учитывая те наши внутренние дискуссии, которые я наблюдаю", — отметил он.

Напомним, ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что на 4 октября уже было принято решение о внедрении и Украине экономического бронирования.

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