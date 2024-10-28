Вчені знайшли під стародавньою церквою "вхід до пекла"

Підземні тунелі виявили за допомогою георадара, томографії та сейсмічних методів; їх вік ще належить встановити.

У мексиканському місті Мітла під стародавньою церквою знайшли тунелі, які, за віруваннями сапотеків, були "входом у підземний світ" і пов'язані з богом смерті Пітао Безелем.

Про це повідомило видання Daily Star.

У 16 столітті іспанці зруйнували Мітлу та побудували церкву на місці головного храму сапотеків. Згодом місцевий священник писав, що "задні двері пекла" — великі печери, які вважали воротами до підземного світу, були замуровані.

Під час розкопок вчені досліджуючи п’ять груп руїн довго не знаходили слідів підземного світу, поки за допомогою неінвазивних методів не виявили глибоко під містом систему камер.

Керівник експедиції та засновник проєкту ARX дослідник Марко Вігато зазначив, що деякі тунелі під церквою Сан-Пабло-Апостол сягають значної глибини. Одна з камер має розміри приблизно 15 метрів у довжину і 10 метрів у ширину, а ходи, ймовірно, продовжуються на північ, схід і південь, можливо, з’єднуючись з іншими геофізичними аномаліями.

Згідно з легендами, в підземеллях можуть зберігатися останки сапотекських королів. Священник Франсіско де Бургоа у своїй праці "Географічний опис" (1674) описував королівський склеп, де монархи нібито поховані у найкращому вбранні з пір'ям, коштовностями, золотими ланцюгами та дорогоцінним камінням. У лівій руці вони тримали щит, а в правій — спис, як під час війни.

Франсіско де Бургоа описав дві інші печери: одна містить каплицю, інша — поховальну камеру для верховних жерців. Він також розповів про "темну та жахливу кімнату", куди скидали тіла жертв великих лордів і полеглих в бою. Сапотеки вірили, що лабіринт під містом є входом до пекла і був центром культу бога смерті Пітао Безелао. За словами Марко Вігато, там протягом століть ховали королів і жерців. Підземні тунелі під Мітлою вдалося знайти завдяки георадару, томографії та сейсмічним дослідженням. Їх точний вік поки що не встановлений.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, на яких планетах можуть жити іншопланетяни. Виявилось, що на кам'янистих планетах, які обертаються навколо невеликих зірок, може бути стабільна атмосфера, необхідна для підтримки іншопланетного життя.

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