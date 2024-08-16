Вчені з'ясували, звідки прилетів астероїд-вбивця динозаврів 

Астероїд-вбивця, який 66 мільйонів років тому знищив динозаврів, прилетів на планету з-за Юпітера.

Про це пише LiveScience.

Вчені виявили в залишках ударного кратера рідкісний елемент, який називається рутеній. Цей елемент трапляється в астероїдах, які знаходяться між орбітами Марса і Юпітера.

Що стало відомо про астероїд

Дослідження вмісту ізотопів рутенію допомогло з'ясувати походження об'єктів, які колись бомбардували нашу планету та створили ударні структури на її поверхні. Науковці проаналізували зразки з шару, що утворився внаслідок падіння астероїда 66 мільйонів років тому, а також з п'яти шарів земної кори, які утворилися від ударів інших космічних тіл від 36 до 470 мільйонів років тому.

Вимірявши вміст ізотопів рутенію, дослідники виявили, що астероїд, який створив кратер Чиксулуб, мав склад, схожий на вуглецеві хондрити — метеорити C-типу. Натомість п'ять інших досліджених шарів свідчили про падіння астероїдів кремнієвого S-типу, які походили з внутрішніх частин Сонячної системи.

Цікаво, що значно давніші архейські шари (віком від 3,5 до 3,2 мільярда років) мали склад, схожий на астероїд, що створив кратер Чиксулуб, що вказує на їх походження також з віддалених частин Сонячної системи.

Раніше науковці припускали, що причиною вимирання динозаврів стало падіння уламка довгоперіодичної комети, яка почала руйнуватися від зближення з Сонцем.

Під час нового дослідження вчені виміряли температуру кратера Чиксулуб одразу після того, як астероїд вбив динозаврів.

Результати дослідження свідчать про те, що температура каміння, відібраного з кратера, досягла 330 °C наприкінці крейдяного періоду — 145-66 мільйонів років тому. Результати також припускають, що внаслідок удару астероїда було виділено не так багато вуглекислого газу, як передбачалося раніше.

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