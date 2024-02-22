Як саме померли динозаври: нове дослідження вчених

Близько 66 млн років тому динозаври масово вимерли, як припускають, унаслідок падіння величезного астероїда. Однак учені досі намагаються з'ясувати, як це сталося і за яких обставин.

Про це пише Live Science.

Під час нового дослідження вчені виявили скам'янілості абелізаврів — далеких родичів тиранозаврів з Північної Африки. Вивчивши їх, вчені тепер припускають, що африканські динозаври, ймовірно, загинули в "самому розквіті сил", а їхня загибель сталася раптово, внаслідок падіння гігантського астероїда.

Вчені зосередилися на вивченні скам'янілостей динозаврів, виявлених у Марокко. Виявлені знахідки припускають, що фауна африканських динозаврів натякає на те, що в низьких широтах динозаври процвітали та навіть диверсифікувалися. Якщо це дійсно так, це підтверджує, що стародавні хижаки вимерли в самому розквіті сил. Крім того, припускається, що вони вимерли швидко внаслідок катастрофи, а не вмирали поступово через зміни клімату на Землі.

Нагадаємо, під час нового дослідження вчені виміряли температуру кратера Чиксулуб одразу після того, як астероїд вбив динозаврів.

Результати дослідження свідчать про те, що температура каміння, відібраного з кратера, досягла 330 °C наприкінці крейдяного періоду — 145-66 мільйонів років тому. Результати також припускають, що внаслідок удару астероїда було виділено не так багато вуглекислого газу, як передбачалося раніше.

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