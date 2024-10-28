Ученые нашли под древней церковью "вход в ад"

Подземные тоннели обнаружили с помощью георадара, томографии и сейсмических методов; их возраст еще предстоит установить.

В мексиканском городе Митла под древней церковью нашли туннели, которые, по верованиям сапотеков, были "входом в подземный мир" и связаны с богом смерти Питао Безелем.

Об этом сообщило издание Daily Star.

В 16 веке испанцы разрушили Митлу и построили церковь на месте главного храма сапотеков. Впоследствии местный священник писал, что "задняя дверь ада" — большие пещеры, которые считали воротами в подземный мир, были замурованы.

Во время раскопок ученые, исследуя пять групп развалин, долго не находили следов подземного мира, пока с помощью неинвазивных методов не обнаружили глубоко под городом систему камер.

Руководитель экспедиции и основатель проекта ARX исследователь Марк Вигато отметил, что некоторые тоннели под церковью Сан-Пабло-Апостол достигают значительной глубины. Одна из камер имеет размеры примерно 15 метров в длину и 10 метров в ширину, а ходы, вероятно, продолжаются к северу, востоку и югу, возможно, соединяясь с другими геофизическими аномалиями.

Согласно легендам, в подземельях могут храниться останки сапотекских королей. Священник Франсиско де Бургоа в своем труде "Географическое описание" (1674) описывал королевский склеп, где монархи якобы похоронены в лучшем наряде с перьями, драгоценностями, золотыми цепями и драгоценными камнями. В левой руке они держали щит, а в правой копье, как во время войны.

Франсиско де Бургоа описал две другие пещеры: одна — часовня, другая — погребальная камера для верховных жрецов. Он также рассказал о "темной и ужасной комнате", куда сбрасывали тела жертв великих лордов и павших в бою. Сапотеки верили, что лабиринт под городом является входом в ад и был центром культа бога смерти Питао Безелао. По словам Марко Вигато, там на протяжении веков хоронили королей и жрецов. Подземные тоннели под Метлой удалось найти благодаря георадару, томографии и сейсмическим исследованиям. Их точный возраст пока не установлен.

Напомним, ранее ученые выяснили, на каких планетах могут жить инопланетяне. Оказалось, что на каменистых планетах, вращающихся вокруг небольших звезд, может быть стабильная атмосфера, необходимая для поддержания инопланетной жизни.

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