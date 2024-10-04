Астероїд, що вбив динозаврів, був не єдиним: нове дослідження вчених 

Гігантський астероїд, що впав на Землю і знищив динозаврів 66 мільйонів років тому, був не один.

Нову версію зникнення динозаврів підтвердили вчені, пише dailymail.co.uk.

Сліди стародавнього кратера в північній частині Атлантичного океану вказують на те, що динозаври могли вимерти через зіткнення з кількома астероїдами.

Перші докази про наявність другого астероїда були виявлені 2022 року, коли доктор Ніколсон і його команда вивчали дані сейсмічного відбиття дна Атлантичного океану.

Дані виявили западину глибиною майже п’ять миль (9 км), яка, за припущеннями команди, могла бути кратером від падіння астероїда.

Тепер дослідники зробили нові 3D-сейсмічні зображення западини з високою роздільною здатністю, які підтвердили їхні підозри. Вчені впевнені: 9-кілометрове заглиблення спричинив астероїд, який врізався в морське дно.

Вчені ще не знають: сталося це до чи після падіння гігантського метеорита, який знищив динозаврів. Але, за їхніми словами, камінь меншого розміру також упав наприкінці крейдяного періоду.

Врізавшись в атмосферу Землі, він утворив вогняну кулю.

Дослідників дивує, що два великі астероїди залишили Сонячну систему і рушили до нашої планети майже одночасно. Вони також не знають, чому вони впали на Землю так близько один до одного.

Раніше науковці припускали, що причиною вимирання динозаврів стало падіння уламка довгоперіодичної комети, яка почала руйнуватися від зближення з Сонцем.

Під час нового дослідження вчені виміряли температуру кратера Чиксулуб одразу після того, як астероїд вбив динозаврів.

Результати дослідження свідчать про те, що температура каміння, відібраного з кратера, досягла 330 °C наприкінці крейдяного періоду — 145-66 мільйонів років тому. Результати також припускають, що внаслідок удару астероїда було виділено не так багато вуглекислого газу, як передбачалося раніше.

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