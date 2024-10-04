Атака "Шахедів" на Кіровоградщину: в ОВА повідомили про наслідки

Чергова ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. В Голованівському районі пошкоджено адмінбудівлю одного з підприємств.

Про це написав очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Легкі травми отримав працівник підприємства", - зазначив він.

Відповідні служби працюють на місці.

Нагадаємо, російська армія вже готова до масованої атаки по Україні і вона може статися будь-якої миті. Від останнього удару минув понад місяць і ворог накопичив понад сотню ракет за цей час.

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