"Шахеди" залетіли до Білорусі під час польоту гелікоптера Лукашенка

Три російські дрони "Шахед" залетіли вдень 3 жовтня до Білорусі. В цей час у небі перебував вертоліт самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингових телеграм-каналів, близько 12:55 три "Шахеди" залетіли з Чернігівської області України в напрямку Гомельської області Білорусі.

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Два з цих дронів перелетіли до району Нової Гути та рухаються курсом на Гомель Ще один зайшов у районі Лоєва та рухається у напрямку Хойників.

"Крім того, в небі над Білоруссю просто зараз перебуває і вертоліт із Лукашенком, який прямує південним курсом з резиденції "Озерний". За попередніми даними, вертоліт летить до Микашевичів", – вказано в заяві.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня під час атаки по Україні щонайменше чотири російські "Шахеди" залетіли до Білорусі. Один з них навіть не пролітав над територією України.

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