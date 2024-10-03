Як швидко відновити родючість ґрунту: 5 найкращих методів

Ґрунт вважається родючим, якщо в ньому є необхідна кількість поживних речовин для городніх культур.
Якщо врожайність вашого городу поступово знижується, а рослини часто хворіють або мають кволий вигляд, напевно причина в зниженні родючості ґрунту. Розповідаємо, що треба робити, щоб вирішити проблему й відновити ґрунт.
Які способи відновлення родючості ґрунту: поради досвідчених городників
- Органічні добрива поліпшують структуру ґрунту, підвищують уміст органічних речовин землі та покращують здатність утримувати вологу. Курячий послід збагатить землю азотом, калієм та фосфором, гній та перегній забезпечуватимуть тривале живлення, а сидерати поліпшуватимуть структуру.
- Сівозміна допоможе запобігти виснаженню ґрунту. Особливо корисно буде періодично садити на виснаженій землі бобові, які збагачуватимуть землю азотом за рахунок фіксування цього мінералу.
- Вапнування ґрунту. Досвідчені городники рекомендують вносити вапно кожні 3-5 років. Це допоможе знизити кислотність ґрунту та підвищити його родючість у кілька разів.
- Стимулятори росту. Агрономи радять застосовувати препарати, що містять гумінові кислоти та мікроелементи, які стимулюють активність корисних мікроорганізмів у ґрунті. Використання цих препаратів допоможе покращити доступність поживних речовин для городніх культур.
- Глибока оранка. Щоб зробити "перезавантаження" ґрунту, його треба переорювати навесні чи під зиму. Це допоможе збагатити землю киснем та винести на поверхню поживні речовини, які накопичилися за сезон у нижніх шарах ґрунту.
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