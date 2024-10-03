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Как быстро восстановить плодородие почвы: 5 лучших методов

Как быстро восстановить плодородие почвы: 5 лучших методов

Как восстановить почву / Фото: Freepik

Почва считается плодородной, если в ней есть необходимое количество питательных веществ для огородных культур.

Если урожайность вашего огорода постепенно снижается, а растения часто болеют или выглядят хрупкими, наверняка причина в снижении плодородия почвы. Рассказываем, что нужно делать, чтобы решить проблему и восстановить почву.

Какие способы восстановления плодородия почвы: советы опытных огородников

  • Органические удобрения улучшают структуру почвы, повышают содержание органических веществ земли и улучшают способность удерживать влагу. Куриный помет обогатит землю азотом, калием и фосфором, навоз и перегной будут обеспечивать длительное питание, а сидераты будут улучшать структуру.
  • Севооборот поможет предотвратить истощение почвы. Особенно полезно будет периодически сажать на истощенной земле бобовые, которые будут обогащать землю азотом за счет фиксирования минерала.
  • Внесение извести. Опытные огородники советуют вносить известь каждые 3-5 лет. Это поможет снизить кислотность почвы и повысить ее плодородие в несколько раз.
  • Стимуляторы роста. Агрономы советуют применять препараты, содержащие гуминовые кислоты и микроэлементы, стимулирующие активность полезных микроорганизмов в почве. Использование этих препаратов поможет улучшить доступность питательных веществ для огородных культур.
  • Глубокое вспахивание. Чтобы сделать "перезагрузку" почвы, ее нужно перепахивать весной или под зиму. Это поможет обогатить землю кислородом и вынести на поверхность питательные вещества, которые накопились за сезон в нижних слоях почвы.

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