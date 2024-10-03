Как быстро восстановить плодородие почвы: 5 лучших методов

Почва считается плодородной, если в ней есть необходимое количество питательных веществ для огородных культур.

Если урожайность вашего огорода постепенно снижается, а растения часто болеют или выглядят хрупкими, наверняка причина в снижении плодородия почвы. Рассказываем, что нужно делать, чтобы решить проблему и восстановить почву.

Какие способы восстановления плодородия почвы: советы опытных огородников

Органические удобрения улучшают структуру почвы, повышают содержание органических веществ земли и улучшают способность удерживать влагу. Куриный помет обогатит землю азотом, калием и фосфором, навоз и перегной будут обеспечивать длительное питание, а сидераты будут улучшать структуру.

улучшают структуру почвы, повышают содержание органических веществ земли и улучшают способность удерживать влагу. Куриный помет обогатит землю азотом, калием и фосфором, навоз и перегной будут обеспечивать длительное питание, а сидераты будут улучшать структуру. Севооборот поможет предотвратить истощение почвы. Особенно полезно будет периодически сажать на истощенной земле бобовые, которые будут обогащать землю азотом за счет фиксирования минерала.

поможет предотвратить истощение почвы. Особенно полезно будет периодически сажать на истощенной земле бобовые, которые будут обогащать землю азотом за счет фиксирования минерала. Внесение извести. Опытные огородники советуют вносить известь каждые 3-5 лет. Это поможет снизить кислотность почвы и повысить ее плодородие в несколько раз.

Опытные огородники советуют вносить известь каждые 3-5 лет. Это поможет снизить кислотность почвы и повысить ее плодородие в несколько раз. Стимуляторы роста. Агрономы советуют применять препараты, содержащие гуминовые кислоты и микроэлементы, стимулирующие активность полезных микроорганизмов в почве. Использование этих препаратов поможет улучшить доступность питательных веществ для огородных культур.

Агрономы советуют применять препараты, содержащие гуминовые кислоты и микроэлементы, стимулирующие активность полезных микроорганизмов в почве. Использование этих препаратов поможет улучшить доступность питательных веществ для огородных культур. Глубокое вспахивание. Чтобы сделать "перезагрузку" почвы, ее нужно перепахивать весной или под зиму. Это поможет обогатить землю кислородом и вынести на поверхность питательные вещества, которые накопились за сезон в нижних слоях почвы.

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