Как обработать сад железным купоросом

Что такое железный купорос

Железный купорос или сульфат железа представляет собой химическое соединение, содержащее железо и серу. Его широко используют в садоводстве и сельском хозяйстве. Если использовать его правильно, железный купорос значительно улучшает урожай, уменьшает количество вредителей, борется с болезнями растений.

Основными преимуществами железного купороса есть то, что он является источником железа для растений. Широко используется для контроля роста мха и лишайников на газонах и других поверхностях сада. Железный купорос может помочь снизить pH уровень почвы, обладает антисептическими свойствами, помогающими бороться с фитофторозом и другими грибковыми заболеваниями.

Подкормка и обработка железным купоросом не приводит к накоплению химиката в клетках растений, при минимальной токсичности опрыскивания железным купоросом эффективно защищает виноградники, садовые деревья, огородные культуры.

Опрыскивание железным купоросом деревьев производят ранней весной и осенью при стабильно теплой погоде. Весной важно сделать обработку до распускания почек.

Обработка сада железным купоросом

Весной обработку железным купоросом весной необходимо производить до того, как появятся первые молодые листочки. Для стойкого результата процедуру проводят 2 раза с интервалом в две недели. Весеннюю отделку железным купоросом можно совмещать с побелкой стволов.

Осенью проводят так называемую искоренительную обработку железным купоросом. К осени на листьях скапливаются грибки, бактерии, личинки вредителей и возбудители других болезней у растений. Обычно они зимуют на почве, чтобы с наступлением тепла переселиться на молодую поросль. Поэтому и нужно возделывать деревья осенью, листья и так вскоре опадут.

Обработка высококонцентрированным раствором железного купороса ускоряет этот процесс, а при этом убивает личинки и споры. В следующем году растения будут болеть гораздо меньше, дадут отличный урожай.

Как развести железный купорос для отделки сада.

Раствор железного купороса может «пожечь» листву, препарат применяется в растворе, который нужно правильно развести.

Срок действия раствора очень ограничен, готовый раствор железного купороса сохраняется не более 24 часов. Поэтому для каждого опрыскивания рекомендуется готовить свежий. Пропорции указаны в инструкции по применению, нужно только соблюдать их. Чтобы не ошибиться с дозировкой на малые объемы, напоминаем, что одна чайная ложка содержит 5 граммов железного купороса, одна столовая ложка — 16 граммов.

Концентрация железного купороса для обработки растений может варьироваться в зависимости от конкретных проблем и рекомендаций производителя.

Типичная концентрация для применения против серой гнили, мхов и лишайников на деревьях обычно составляет около 1-2% (10-30 г на 1 литр воды).

Для лечения кустов малины или смородины от таких болезней, как антракноз, ботритис, серая гниль и другие грибковые заболевания, рекомендована концентрация железного купороса 1-2%, около 10-20 г на 1 литр воды.

Для профилактики и лечения виноградной лозы рекомендуется использовать железный купорос в концентрации около 0,5-1% (5-10 г на 1 литр воды).

Концентрация и разведение могут отличаться в зависимости от конкретного типа заболевания, стадии роста растений, типа виноградных сортов и других факторов.

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