Як обробити сад залізним купоросом

Що таке залізний купорос

Залізний купорос, або сульфат заліза являє собою хімічну сполуку, що містить залізо та сірку. Його широко використовують у садівництві та сільському господарстві. Якщо використовувати його правильно, залізний купорос значно покращує урожай, зменшує кількість шкідників, бореться з хворобами рослин.

Основними перевагами залізного купоросу є те, що він є джерелом заліза для рослин. Широко використовується для контролю росту моху та лишайників на газонах та інших поверхнях у саду. Залізний купорос може допомогти знизити pH рівень ґрунту, має антисептичні властивості, що допомагають боротися з фітофторозом та іншими грибковими захворюваннями.

Підживлення і обробка залізним купоросом не приводить до накопичення хімікату в клітинах рослин, при мінімальній токсичності обприскування залізним купоросом ефективно захищає виноградники, садові дерева, городні культури.

Обприскування залізним купоросом дерев проводять ранньою весною та восени за стабільно теплої погоди. Навесні важливо зробити обробку до розпускання бруньок.

Обробка саду залізним купоросом

Навесні обробку залізним купоросом навесні необхідно проводити до того, як з'являться перші молоді листочки. Для стійкого результату процедуру проводять 2 рази з інтервалом у два тижні. Весняну обробку залізним купоросом можна поєднувати з побілкою стовбурів.

Восени проводять так звану викорінювальну обробку залізним купоросом. До осені на листках накопичуються грибки, бактерії, личинки шкідників і збудники інших хвороб у рослин. Зазвичай вони зимують на ґрунті, щоб з настанням тепла переселитися на молоду поросль. Тому і потрібно обробляти дерева восени, листя і так незабаром опадуть.

Обробка висококонцентрованим розчином залізного купоросу прискорює цей процес, а заодно вбиває личинки та спори. Наступного року рослини хворітимуть набагато менше, дадуть відмінний урожай.

Як розвести залізний купорос для обробки саду

Розчин залізного купоросу може «попалити» листя, препарат застосовується в розчині, який потрібно правильно розвести.

Термін дії розчину дуже обмежений, готовий розчин залізного купоросу зберігається не більше 24 годин. Тому для кожного оприскування рекомендується готувати свіжий. Пропорції вказані в інструкції з застосування, потрібно лише їх дотримуватися. Щоб не помилитися з дозуванням на малі обсяги нагадуємо, що одна чайна ложка містить 5 грамів залізного купоросу, одна столова ложка -- 16 грамів.

Концентрація залізного купоросу для обробки рослин може варіюватися залежно від конкретної проблеми та рекомендацій виробника.

Типова концентрація для застосування проти сірої гнилі, мохів та лишайників на деревах зазвичай становить близько 1–2% (10–30 г на 1 літр води).

Для лікування кущів малини або смородини від таких хвороб, як антракноз, ботритис, сіра гниль та інших грибкових захворювань, рекомендована концентрація залізного купоросу 1-2%, близько 10-20 г на 1 літр води.

Для профілактики та лікування виноградної лози рекомендовано використовувати залізний купорос у концентрації близько 0,5-1% (5-10 г на 1 літр води).

Концентрація та розведення може відрізнятися залежно від конкретного типу захворювання, стадії росту рослин, типу виноградних сортів та інших факторів.

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