Мир за 24 часа: президент Чехии объяснил, почему это невозможно

У России нет реальной воли прекращать войну и использует массированные удары для давления на украинское общество.

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал ожидания от новой администрации США о скором завершении войны в Украине.

Свое мнение он выразил в эфире телемарафона.

"Вполне естественно, что у новых американских властей были большие ожидания, что все изменится. Особенно, когда Дональд Трамп во время своей кампании говорил, что остановит войну за 24 часа", — отметил Павел.

Однако он подчеркнул, что реальность гораздо сложнее.

"Когда речь идет о военном конфликте между двумя крупными странами, одна из которых — ядерное государство, и война длится более трех лет, чрезвычайно трудно остановить ее в короткие сроки. Особенно, если инициатор агрессии — Россия — не хочет прекращать боевые действия", — пояснил чешский лидер.

По его словам, переговоры по прекращению огня могут занять много времени, а достижение полноценного мирного соглашения еще дольше.

"Россия использует все средства, чтобы усилить давление на украинское общество, в частности, массированные удары, как это было во время атаки на Одесщину. Она хочет заставить украинцев давить на власть для заключения компромиссного соглашения", — отметил Павел.

Однако, по его мнению, подобная стратегия Кремля провалится.

"Напротив, атаки только сделают украинцев более решительными, вместо того, чтобы заставить их пойти на уступки", — подытожил он.

Напомним, Чехия остается надежным союзником Украины и продолжит поддержку в борьбе с российской агрессией.

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