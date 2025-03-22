В Италии продают дома по цене чашки кофе

По специальной программе, которая началась в 2022 году, было продано уже шесть домов всего за 1 евро.

В итальянском городе Пенне, расположенном в регионе Абруццо, на полпути между Адриатическим побережьем и горным хребтом Гран-Сассо, продают заброшенные дома по цене чашки кофе – 1 евро. Таким образом местные власти пытаются остановить отток населения и сохранить древние дома.

Об этом сообщает CNN Travel.

По специальной программе, которая началась в 2022 году, было продано уже шесть домов, преимущественно итальянцам.

По словам мэра этого города Гилберто Петруччи, следующий транш недвижимости будет доступен в течение двух недель.

"В городе потенциально более 40 пустующих зданий, которые ищут новых владельцев, и все они расположены в историческом центре, который приходит в упадок с тех пор, как семьи начали эмигрировать десятилетия назад", — рассказал глава города.

Сейчас в старом районе Пенне, рискующего стать городом-призраком, осталось жить только 1000 человек.

Первые три дома по одному евро были проданы в 2022 году. Второй транш из трех домов был реализован в конце прошлого года.

Большинство из выставленных на продажу домов старые, некоторые датируются эпохой Средневековья, с более поздними усовершенствованиями, сделанными в эпоху Возрождения. Однако продаются и более новые дома, построенные в начале 1900-х годов. Они имеют до трех этажей и площадь от 750 до 1300 квадратных метров.

По словам Петруччи, большинство этих старых домов принадлежали семьям местных фермеров, сбежавших в поисках лучшего будущего где-нибудь – особенно после Второй мировой войны, когда бомбардировки уничтожили значительную часть архитектурного наследия города.

Напомним, уникальный золотой унитаз стоимостью 6 миллионов долларов был похищен из дворца Бленгейм.

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