В Італії продають будинки за ціною горнятка кави

За спеціальною програмою, яка розпочалася у 2022 році, було продано уже шість будинків всього за 1 євро.

В італійському місті Пенне, розташованому в регіоні Абруццо, що на півдорозі між Адріатичним узбережжям і гірським хребтом Гран-Сассо, продають покинуті будинки за ціною горнятка кави – 1 євро. У такий спосіб місцева влада намагається зупинити відтік населення та зберегти давні кам’яниці.

Про це повідомляє CNN Travel.

За спеціальною програмою, яка розпочалася у 2022 році, було продано уже шість будинків, переважно італійцям.

За словами мера цього міста Гілберто Петруччі, наступний транш нерухомості буде доступний протягом наступних двох тижнів.

"У місті потенційно є понад 40 порожніх будівель, які шукають нових власників, і всі вони розташовані в історичному центрі, який занепадає відтоді, як сім’ї почали емігрувати десятиліття тому", — розповів голова міста.

Зараз у старому районі Пенне, який ризикує стати містом-привидом, залишилося жити лише 1000 людей.

Перші три будинки по одному євро були продані в 2022 році. Другий транш з трьох будинків був реалізований наприкінці минулого року.

Більшість із виставлених на продаж будинків старі, деякі датуються епохою Середньовіччя, з пізнішими вдосконаленнями, зробленими в епоху Відродження. Однак, продаються й новіші будинки, побудовані на початку 1900-х років. Вони мають до трьох поверхів і площу приблизно від 750 до 1300 квадратних метрів.

За словами Петруччі, більшість цих старих будинків належали сім’ям місцевих фермерів, які втекли в пошуках кращого майбутнього деінде – особливо після Другої світової війни, коли бомбардування знищили значну частину архітектурної спадщини міста.

Нагадаємо, унікальний золотий унітаз вартістю 6 мільйонів доларів був викрадений з палацу Бленгейм.

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