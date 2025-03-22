Он понимал английский, играл в видеоигры: в 44 года умерла обезьяна-гений

В США в исследовательском центре умерла 44-летняябонобо Канзи, поражавшая умением передавать идеи через символы и использовать инструменты.

Об этом сообщили работники Инициативы по сохранению и познанию обезьян ( ACCI ).

В исследовательском центре сообщили, что у Канзи не было никаких признаков болезни и провел последнее утро, гоняясь за племянником Теко. После этого его отправили на уход за шерстью, где бонобо скончался. Хотя обезьяна имела болезни сердца, окончательную причину смерти установит вскрытие.

Известно, что Канзи был не только умным, но и очень креативным. Вместе с сестрой он изучал производство каменных орудий в рамках археологического исследования. С помощью одного камня, который он использовал в качестве молота, Канзи отделял острые части другого камня. Эта способность изготавливать инструменты вызвала увлечение ученых, начавших называть его "бонобо-гением". Важной частью исследования явилось то, что Канзи не просто копировал поведение, но и активно применял свою технику.

Канге умел передавать сложные идеи/Фото: apeinitiative.org

Он начал бросать камни на твердую поверхность, что позволяло ему избавиться от острых чешуек. Это нововведение оказалось чрезвычайно полезным для дальнейших исследований в области эволюции человека, ведь свидетельствовало о способности обезьян к инновациям и самостоятельному освоению новых навыков. Канзи не только научился создавать инструменты, но и смог адаптировать их для достижения конкретных целей, что демонстрирует высокий уровень познавательной деятельности.

Канзи не только освоил языковые навыки, но и продемонстрировал способность играть в видеоигры, в частности, в Pac-Man и Minecraft. В то же время, его языковые достижения остаются предметом дискуссий среди ученых. Некоторые настаивают, что его способность к общению не является настоящим языком, а лишь способом выражения мнений. Эти вопросы похожи на возникающие при изучении гориллы Коко, которая также владела языком жестов. В результате исследователи продолжают искать четкое объяснение, являются ли языковые навыки Канзи эквивалентом человеческого языка.

Напомним, ранее мы писали о том, что самая старая лошадка в мире Эхокетт неожиданно умерла в возрасте 36 лет сразу после установления рекорда.

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