5 признаков того, что ваша собака вас любит

Любовь, которую мы испытываем к нашим собакам, неоценима и может создать крепкие связи на всю жизнь, и порой каждый владелец задумывается, чувствует ли животное то же самое.

Связь человека и собаки – это особые отношения. Кажется, ваш друг всегда рядом, когда он вам нужен и, как многие родители домашних животных, вы испытываете к ним любовь. К тому же существуют исследования, подтверждающие чувство взаимной любви к вам.

На странице Vito&Luca вышло интересное видео, авторства их владелицы, о наблюдениях за действиями собаки, свидетельствующих о любви к владельцу.

Поиск вашей благосклонности

Одним из самых распространенных способов сообщить вам о своей привязанности – прижать вас лапой. Хотя частенько это делается, чтобы привлечь ваше внимание, все же некоторые собаки используют свои лапы, чтобы оставаться с вами в контакте или выражать свою привязанность.

Собаки, как правило, общаются всем телом, потому обращайте внимание и на другие признаки. Если они расслаблены и бросают на вас дружеский взгляд или виляют хвостом, скорее всего, это любовь.

Поддержка зрительного контакта

Зрительный контакт многозначен, но собаки по своей природе очень бдительны именно к его установке. Замечали когда собаки смотрят друг на друга иногда это рассматривается как вызов.

Вспомните, когда кто-то пристально смотрит на вас, сразу становится неловко и некомфортно, а теперь, представьте то же самое у животного.

Итак, когда ваш хвостатый друг решает смотреть на вас мягким расслабленным взглядом, он вам доверяет. Можно утверждать, что доверие – самая высокая форма любви, которую вы можете получить от своей собачки.

Собака может "подуреть" возле вас

Ваш пес делится или оставляет свои игрушки с вами? Это свидетельствует о том, что он воспринимает вас как своего человека и чувствует себя расслабленным рядом с вами. Это также хороший знак, свидетельствующий о доверии. В конце концов, их игрушки – ценное имущество и они оставят их только тому, кто защитит их и позаботится о них. Все эти поведенческие действия указывают на прочную связь между вами и вашей собакой.

Облизывание лица и рук

Это естественный инстинкт, который служит многим целям, но когда он используется на других, обычно указывает на благосклонность. Матери всегда вылизывают своих щенков – это свидетельство ухода и элемент общения. Так что когда собака начинает вас облизывать – это хороший знак. Они ищут вашего внимания, потому что хотят с вами общаться, а облизывать вас – быстрый способ привлечь ваше внимание.

Признаки того, что ваша собака вас любит / Фото: Credits

Рядом с вами, куда бы вы ни шли

Если у вас близкие отношения со своей собакой, вы, может быть, замечали, что животное постоянно стремится быть с вами в контакте. Независимо от того, сидит она или лежит у ваших ног, сворачивается калачиком возле вас на диване или занимает максимальное пространство вашей кровати, собаки выражают привязанность через физический контакт.

Приготовление пищи, просмотр телевизора, посещение туалета – ваша собака участвует во всем этом или по крайней мере пытается. Щенок может запрыгнуть в вашу спальню, чтобы поздороваться или стать вашей постоянной тенью дома. Наблюдение за вами – один из способов проявления привязанности. Они убеждаются, что с вами все хорошо!

Большинство владельцев собак описывают невероятное и удивительное чувство любви, которое они испытывают, когда возвращаются домой после длительного дня проведенного без своих пушистых друзей. И когда собаки встречают их радостными прыжками, облизыванием или покусыванием – это непередаваемое чувство всепоглощающей любви.

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