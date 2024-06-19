5 ознак того, що ваш собака вас любить

Любов, яку ми відчуваємо до наших собак, неоціненна і може створити міцні зв’язки на все життя, та інколи кожен власник замислюється, чи відчуває тварина те саме.

Зв'язок людини та собаки – це особливі стосунки. Здається, ваш друг завжди поруч, коли він вам потрібен і, як багато батьків домашніх тварин, ви відчуваєте до них любов. До того ж існують дослідження, які підтверджують почуття любові навзаєм до вас.

На сторінці Vito&Luca вийшло цікаве відео, авторства їхньої власниці, про спостереження за діями собаки, які свідчать про любов до власника.

Пошук вашої прихильності

Одним із найпоширеніших способів повідомити вам про свою прихильність - притиснути вас лапою. Хоча частенько це робиться, щоб привернути вашу увагу, все ж деякі собаки використовують свої лапи, щоб залишатися з вами у контакті або висловлювати свою прихильність.

Собаки, як правило, спілкуються всім тілом, тому звертайте увагу і на інші ознаки. Якщо вони розслаблені та кидають на вас дружній погляд або виляють хвостом, скоріш за все, – це любов.

Підтримка зорового контакту

Зоровий контакт багатозначний, але собаки за своєю природою надзвичайно пильні саме до його встановлення. Помічали коли собаки дивляться один на одного інколи це сприймається як виклик.

Згадайте коли хтось пильно дивиться на вас, одразу стає ніяково і некомфортно, а тепер, уявіть те саме у тварини.

Отже, коли ваш хвостатий друг вирішує дивитися на вас м’яким розслабленим поглядом, він вам довіряє. Можна стверджувати, що довіра – найвища форма любові, яку ви можете отримати від свого песика.

Собака може "подуріти" біля вас

Ваш пес ділиться або залишає свої іграшки з вами? Це свідчить про те, що він сприймає вас як свою людину і почувається розслабленим поруч із вами. Це також хороший знак, що свідчить про довіру. Зрештою, їхні іграшки – цінне майно і вони залишать їх лише тому, хто захистить їх і піклуватиметься про них. Усі ці поведінкові дії вказують на міцний зв’язок між вами та вашим собакою.

Облизування обличчя та рук

Це природний інстинкт, який служить багатьом цілям, але коли він використовується на інших, зазвичай вказує на прихильність. Матері завжди вилизують своїх цуценят, це свідчення догляду та елемент спілкування. Тож коли собака починає вас облизувати – це гарний знак. Вони шукають вашої уваги, тому що хочуть з вами спілкуватися, а облизувати вас – швидкий спосіб привернути вашу увагу.

Ознаки того, що ваш собака вас любить / Фото: Credits

Поруч з вами, куди б ви не йшли

Якщо у вас близькі стосунки зі своїм собакою, ви, можливо, помітили, що тварина постійно прагне бути з вами у контакті. Незалежно від того, сидить вона чи лежить на ваших ногах, згортається калачиком біля вас на дивані чи займає максимальний простір вашого ліжка, собаки висловлюють прихильність через фізичний контакт.

Приготування їжі, перегляд телевізора, відвідування туалету – ваш собака бере участь у всьому цьому або принаймні намагається. Цуценя може заскочити у вашу спальню, щоб привітатися або стати вашою постійною тінню вдома. Спостереження за вами – лише один зі способів прояву прихильності. Вони переконуються, що з вами все гаразд!

Більшість власників собак описують неймовірне та надзвичайне почуття любові, яке вони відчувають, коли повертаються додому після тривалого дня проведеного без своїх пухнастих друзів. І коли собаки зустрічають їх з радісними стрибками, облизуванням чи покусуванням – це неперевершене відчуття всепоглинаючої любові.

Читайте також: