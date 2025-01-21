Трамп зізнався, навіщо йому Гренландія

Багата на корисні копалини Гренландія, де розташована військова база США, є бажаною через її важливість для безпеки та торгівлі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна повинна купити Гренландію з міркувань "міжнародної безпеки", згадавши про загрози з боку Росії та Китаю.

Про це Трамп сказав під час виступу перед журналістами в Овальному кабінеті Білого дому 20 січня, повідомляє Politico.

Президент США сказав, що Данія не змогла "утримати" Гренландію, самоврядну датську територію.

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"Гренландія – чудове місце. Це нам потрібно для міжнародної безпеки. І я впевнений, що Данія піде – їм потрібно багато грошей, щоб підтримувати це, утримувати її", – сказав Трамп.

Він також пояснив причину бажання купити цей острів.

"Гренландія потрібна не нам, вона потрібна для міжнародної безпеки. У вас скрізь є російські човни, повсюди є човни Китаю – військові кораблі – і вони [Данія] не можуть це підтримувати", – висловися американський лідер.

Нагадаємо, Трамп неодноразово заявляв, що США повинні взяти під контроль Гренландію, називаючи це "абсолютною необхідністю" і відмовляючись виключати застосування військової сили.

Заяви республіканця викликали кризові зустрічі у Копенгагені та різкі докори з боку лідерів Данії та Гренландії, які заявили, що острів не можна захоплювати.

У статті зазначається, що оскільки світові держави прагнуть розширити свою територію та присутність в Арктиці, багата на корисні копалини Гренландія, де розташована американська військова база, є бажаною через її важливість для безпеки та торгівлі.

Під час виступу в Овальному кабінеті Трамп також згадав візит свого старшого сина Дональда Трампа-молодшого до Гренландії на початку січня. Один із законодавців Гренландії назвав цей візит "інсценованим".

"Люди Гренландії незадоволені Данією, ви знаєте, я думаю, що вони задоволені нами. У нас були представники – мій син і представники побували там два тижні тому, і ми їм подобаємося. Тож подивимося, що вийде", – висловився президент США.

Нагадаємо, у середині січня премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен провела телефонну розмову з Трампом про статус Гренландії. Фредеріксен повторила, що острів не продається, і що рішення про незалежність має ухвалювати сама Гренландія.

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