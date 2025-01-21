Трамп признался, зачем ему Гренландия

Богатая полезными ископаемыми Гренландия, где расположена военная база США, желательна из-за ее важности для безопасности и торговли.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна должна купить Гренландию из соображений "международной безопасности", упомянув об угрозах со стороны России и Китая.

Об этом Трамп сказал во время выступления перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома 20 января, сообщает Politico.

Президент США сказал, что Дания не смогла "удержать" Гренландию, самоуправляющуюся датскую территорию.

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"Гренландия – отличное место. Это нам нужно для международной безопасности. И я уверен, что Дания пойдет – им нужно много денег, чтобы поддерживать это, удерживать ее", – сказал Трамп.

Он также объяснил причину желания купить этот остров.

"Гренландия нужна не нам, она нужна для международной безопасности. У вас везде есть российские лодки, повсюду есть лодки Китая – военные корабли – и они [Дания] не могут это поддерживать", – высказался американский лидер.

Напомним, Трамп не раз заявлял, что США должны взять под контроль Гренландию, называя это "абсолютной необходимостью" и отказываясь исключать применение военной силы.

Заявления республиканца вызвали кризисные встречи в Копенгагене и резкие упреки со стороны лидеров Дании и Гренландии, заявивших, что остров нельзя захватывать.

В статье отмечается, что поскольку мировые государства стремятся расширить свою территорию и присутствие в Арктике, богатая полезными ископаемыми Гренландия, где расположена американская военная база, желательна из-за ее важности для безопасности и торговли.

Во время выступления в Овальном кабинете Трамп также вспомнил визит своего старшего сына Дональда Трампа-младшего в Гренландию в начале января. Один из законодателей Гренландии назвал этот визит "инсценированным".

"Люди Гренландии недовольны Данией, вы знаете, я думаю, что они довольны нами. У нас были представители – мой сын и представители побывали там две недели назад, и мы им нравимся. Так что посмотрим, что получится", – высказался президент США.

Напомним, в середине января премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен провела телефонный разговор с Трампом о статусе Гренландии. Фредериксен повторила, что остров не продается и что решение о независимости должна принимать сама Гренландия.

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