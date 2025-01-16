Премьер-министр Дании провели разговор с Трампом о статусе Гренландии.

Стороны также обсудили войну на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и отношения с КНР.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен провела телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили статус Гренландии.

Об этом говорится в заявлении канцелярии главы правительства Дании.

Во время разговора Фредериксен заявила о необходимости укрепить безопасность в Арктике, а на том, что Королевство Дания готово брать на себя больше ответственности за это.

"В разговоре премьер-министр сослалась на заявления главы правительства Гренландии Муте Эгеде о том, что Гренландия не продается, и премьер-министр подчеркнула, что решение о независимости должна принимать сама Гренландия", — говорится в заявлении.

Кроме того, она заявила, что Дания вносит свой вклад в создание рабочих мест в США и развитие торговых отношений между странами.

Также в ходе разговора стороны обсудили войну в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и отношения с КНР.

Сообщается, что стороны провели беседу 45 минут и договорились продолжить диалог.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гренландии заявили, что готовы к сотрудничеству с США.

Кроме того, мы ранее информировали, что соратники Трампа в Конгрессе подготовили законопроект "о покупке Гренландии".

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