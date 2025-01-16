Три знака, которым сегодня нельзя терять контроль над своим поведением

День, когда можно позволить себе чуть больше безрассудных поступков, чем обычно, но именно в этом кроется опасность: расслабившись, можно ненароком попасть в неловкую ситуацию, от которой впоследствии неудобно будет вспоминать, так что нельзя терять контроль над своим поведением.

Сегодня, 16 января, расслабляться не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них ни при каких условиях нельзя терять контроль над своим поведением.

Лев

Львы часто ведут себя без оглядки на общественное мнение, поэтому им желательно провести день в одиночестве или – хотя бы – в окружении небольшого количества людей. Лучше всего, если это будут родственники – они давно привыкли к выходкам представителей знака.

Скорпион

Скорпионам, которым родственники предложат организовать скромную семейную вечеринку, необходимо тщательно контролировать свои эмоции – выйдя из-под их власти, они могут подтолкнуть представителей знака к поступкам, о которых они почти сразу же начнут жалеть.

Козерог

Козерогам, которые всю жизнь проводят, будучи сдержанными и неэмоциональными, потеряв самоконтроль под влиянием раскрепощенных энергий дня, могут не узнать сами себя – впрочем, для окружающих и перевоплощение тоже станет серьезной неожиданностью.

Читайте также: