Тест: раскройте свое подсознание с помощью рисунка

Результаты теста можно использовать для получения ценного представления о себе и взаимодействии с миром.

Этот тест личности был разработан для того, чтобы помочь вам получить представление о своих основных убеждениях и ценностях. Тест оценивает поведение и эмоции человека посредством реакции на изображение.

Он основан на гештальтпсихологии – подходе, который фокусируется на восприятии и понимании личности и исследует, как люди воспринимают мир. Она акцентирует внимание на понимании взаимодействия между человеком и его окружением, включая как внутреннее сознательное, так и внешние раздражители.

Визуальные тесты могут дать ценное понимание процессов мышления человека. Именно этот рисунок-тест предназначен для людей, которые интересуются собой и хотят лучше понять, как работает их ум. Его можно использовать как обучающий инструмент или как часть терапевтической настройки. Независимо от того, почему вы проходите тест, он может дать ценное понимание ваших подсознательных убеждений и того, как эти убеждения влияют на ваше поведение.

Итак, смотрите – что вы видите на рисунке?

Рисунок-тест на подсознание Фото: Абмейервуд

Дерево

Люди, которые первыми увидели дерево, обычно спокойны и рассудительны. Они терпеливы, нежны и эмпатичны. Они глубоко ценят природу и ее красоту. Склонны относиться к жизни спокойно и обдумывать свои решения, прежде чем делать какие-либо выводы. Они ценят в людях честность и лояльность и уделяют время, чтобы узнать кого-то, прежде чем начать доверять и открыться им. Они имеют сильную связь с природой, которая помогает им обрести внутреннее спокойствие.

Горилла

Люди, впервые увидевшие гориллу в этом тесте на личность, обычно обладают сильными лидерскими качествами. Они независимы, уверены и решительны. Они смелы и готовы идти на риск ради достижения своих целей. Они, как правило, упорны в общении с другими и не боятся конфронтаций. Они страстно отстаивают свои убеждения и всегда будут их отстаивать, заботясь об интересах "своего племени".

Лев

Если вы видите льва на этом рисунке, это свидетельствует о вашей амбициозности, смелости и решительности. Вас увлекают цели, независимо от того, связаны они с карьерой или нет. Вы готовы действовать, чтобы добиться желаемого.

Люди-львы не стесняются рисковать, если это необходимо, и обладают огромным количеством уверенности в себе. Эти лица также обладают врожденным чувством справедливости, которое помогает им принимать справедливые решения.

Много ли вы знаете о выдающихся психоаналитиках?

Знаете ли вы, например, что британский психоаналитик Эрнест Джонс (1879–1958), который был современником Зигмунда Фрейда, помог популяризировать концепции фрейдистской психологии. Джонс был одним из первых членов Венского психоаналитического общества, впоследствии ставшего Международной психоаналитической ассоциацией. Он также являлся одним из трех основателей Лондонского института психоанализа и членом Британского психологического общества. Джонс был влиятельной личностью в истории психоаналитики, и его работа помогла сформировать психоанализ как науку.

Психоаналитик Эрнест Джонс Фото: Википедия

Одним из ключевых фактов об Эрнесте Джонсе является то, что он написал первую биографию о Зигмунде Фрейде под названием "Жизнь и творчество Зигмунда Фрейда" (1953-1957). Эта книга дает глубокий взгляд на жизнь Фрейда и его теории, которые помогли распространить психоанализ во всем мире.

Добавим еще несколько полезных книг Эрнеста Джонса по психоанализу:

"Бумаги о психоанализе" (1913),

"Очерки прикладного психоанализа" (1923),

"Свободные ассоциации: воспоминания психоаналитика" (1959).

Также предлагаем вам посмотреть на рисунок, который поможет вам узнать, конфликтен ли вы человек.

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