Тест: розкрийте свою підсвідомість за допомогою малюнка

Результати тесту можна використати, щоб отримати цінне уявлення про себе та взаємодію зі світом.

Цей тест особистості був розроблений для того, щоб допомогти вам отримати уявлення про свої основні переконання та цінності. Тест оцінює поведінку та емоції людини за допомогою реакції на зображення.

Він заснований на гештальтпсихології - підході, що фокусується на сприйнятті і розумінні особистості та досліджує, як люди сприймають світ. Вона акцентує увагу на розумінні взаємодії між людиною та її оточенням, включаючи як внутрішнє свідоме, так і зовнішні подразники.

Візуальні тести можуть дати цінне розуміння процесів мислення людини. А саме цей малюнок-тест призначений для людей, які цікавляться собою та хочуть краще зрозуміти, як працює їхній розум. Його можна використовувати як навчальний інструмент або як частину терапевтичного налаштування. Незалежно від того, чому ви проходите тест, він може дати цінне розуміння ваших підсвідомих переконань і того, як ці переконання впливають на вашу поведінку.

Тож, вдивіться - що ви бачите на малюнку?

Малюнок-тест на підсвідомість Фото: Абмейєрвуд

Дерево

Люди, які першим побачили дерево, зазвичай спокійні та розважливі. Вони терплячі, ніжні і емпатичні. Вони глибоко цінують природу та її красу. Схильні ставитися до життя спокійно і обдумувати свої рішення, перш ніж робити якісь висновки. Вони цінують у людях чесність і лояльність та виділяють час, щоб пізнати когось, перш ніж почати довіряти та відкритися їм. Вони мають сильний зв’язок з природою, який допомагає їм знайти внутрішній спокій.

Горила

Люди, які вперше побачили горилу в цьому тесті на особистість, зазвичай мають сильні лідерські якості. Вони незалежні, впевнені та рішучі. Вони сміливі і готові йти на ризик заради досягнення своїх цілей. Вони, як правило, наполегливі у спілкуванні з іншими і не бояться конфронтацій. Вони пристрасно відстоюють свої переконання і завжди будуть їх відстоювати, дбаючи про інтереси "свого племені".

Лев

Якщи ви бачите лева на цьому малюнку, це свідчить про вашу амбітність, сміливість та рішучість. Вас захоплюють цілі, незалежно від того, пов’язані вони з кар’єрою чи ні. Ви готові діяти, щоб досягти бажаного.

Люди-леви не соромляться ризикувати, якщо це необхідно, і мають величезну кількість впевненості в собі. Ці особи також мають вроджене почуття справедливості, яке допомагає їм приймати справедливі рішення.

А чи багато ви знаєте про видатних психоаналітиків?

Чи знаєте ви, наприклад, що британський психоаналітик Ернест Джонс (1879–1958), який був сучасником Зигмунда Фрейда допоміг популяризувати концепції фрейдистської психології. Джонс був одним із перших членів Віденського психоаналітичного товариства, яке згодом стало Міжнародною психоаналітичною асоціацією. Він також був одним із трьох засновників Лондонського інституту психоаналізу та членом Британського психологічного товариства. Джонс був впливовою постаттю в історії психоаналітики, і його робота допомогла сформувати психоаналіз як науку.

Психоаналітик Ернест Джонс Фото: Вікіпедія

Одним із ключових фактів про Ернеста Джонса є те, що він написав першу біографію про Зигмунда Фрейда під назвою "Життя та творчість Зигмунда Фрейда" (1953-1957). Ця книга надає глибокий погляд на життя Фрейда та його теорії, які допомогли поширити психоаналіз у всьому світі.

Додамо ще декілька корисних книг Ернеста Джонса з психоаналізу:

"Папери про психоаналіз" (1913),

"Нариси прикладного психоаналізу" (1923),

"Вільні асоціації: спогади психоаналітика" (1959).

Також пропонуємо вам подивитися на малюнок, який допоможе вам дізнатися, чи конфліктна ви людина.

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