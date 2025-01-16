Три знаки, яким сьогодні не можна втрачати контроль над своєю поведінкою

День, коли можна дозволити собі трохи більше нерозважливих вчинків, ніж зазвичай, але саме в цьому криється небезпека: розслабившись, можна ненароком потрапити в незручну ситуацію, про яку згодом незручно буде згадувати, так що не можна втрачати контроль над своєю поведінкою.

Сьогодні, 16 січня, розслаблятися не варто представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них за жодних умов не можна втрачати контроль над своєю поведінкою.

Лев

Леви часто поводяться без огляду на громадську думку, тому їм бажано провести день наодинці чи – хоч би – в оточенні невеликої кількості людей. Найкраще, якщо це будуть родичі – вони давно звикли до витівок представників знака.

Скорпіон

Скорпіонам, яким родичі запропонують організувати скромну сімейну вечірку, необхідно ретельно контролювати свої емоції – вийшовши з-під їхньої влади, вони можуть підштовхнути представників знака до вчинків, про які вони майже одразу почнуть шкодувати.

Козоріг

Козороги, які все життя проводять, будучи стриманими та неемоційними, втративши самоконтроль під впливом розкутих енергій дня, можуть не впізнати самі себе – втім, для оточення таке перетворення теж стане серйозною несподіванкою.

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