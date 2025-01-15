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РФ атакує Івано-Франківську область: лунають вибухи

РФ атакує Івано-Франківську область: лунають вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

Зокрема, ракети фіксували в напрямку Коломиї.

Зранку 15 січня під час повітряної тривоги в Івано-Франківській області сталися сильні вибухи. Зокрема, гучно було в обласному центрі.

Про це повідомляють моніторингові чати та кореспонденти ТСН.ua.

Зокрема, в обласному центрі сталося кілька потужних вибухів. Також гучно було в області. Зокрема, ракети фіксували у напрямку Коломиї.

Як повідомлялося, зранку 15 січня також вибухи сталися в Івано-Франківську. Під час повітряної тривоги працювали сили ППО.

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