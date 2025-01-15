На Хмельниччині лунають потужні вибухи

Зранку 15 січня на Хмельниччині під час тривоги пролунали потужні вибухи. В області від 06:12 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.

Зазначається, що області раз за разом сталися сильні вибухи.

Своєю чергою, Повітряні сили попереджали про групи крилатих ракет на території Хмельницької області.

Як повідомлялося, сьогодні зранку російська армія завдала ракетного удару по Львівській області. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону.

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