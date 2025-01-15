У Львівській області сталися вибухи під час повітряної тривоги. У повітряному просторі над регіоном фіксували ракети.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Працює ППО в області!", - повідомив ресурс "Труха Львів".

Зокрема, Повітряні сили та ОВА попереджали про небезпеку для Стрия.

Тим часом о 08:04 мер Львова Андрій Садовий повідомив, що "станом на зараз усі ракети, які перебували в нашому регіоні, більше не становлять загрози".

Нагадаємо, зранку вибухи сталися в Івано-Франківську. Місцева влада повідомляє про роботу ППО.

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