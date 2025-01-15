В Україні почалися екстрені відключення світла: у яких областях

Під час екстрених відключень електроенергії графіки не діють.

Екстрені відключення світла 15 січня запроваджують у шести областях України.

Про це повідомили в ДТЕК та "Укренерго".

Зокрема, у заяві ДТЕК Дніпропетровські електромережі йдеться, що за наказом НЕК "Укренерго" запровадженні екстрені відключення електроенергії.

Також читайте У Харкові прогриміла серія вибухів

"Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", – закликали в установі.

Водночас в "Укренерго" заявили, що у зв'язку з масованою ракетною атакою у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення світла.

Нагадаємо, рано-вранці 15 січня російські війська влаштували масовану атаку по Україні ракетами. Вибухи було чутно на сході, в центрі та заході країни.

Читайте також: