День ангела 15 січня: кого та як вітати з іменинами

15 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 15 січня

15 січня 2025 року привітайте з іменинами Гаврила, Івана, Михайла, Павла, Олену.

Гаврило — давньоарамейське походження, означає "Бог — моя сила". В дитинстві замкнутий, тихий. В дорослому віці стає комунікабельним, амбітним.

Іван — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві добрий і спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "хто як Бог". В дитинстві чуйний, доброзичливий. В дорослому віці стає справедливим, ніколи не образить просто так.

Павло — латинське походження, означає "молодший". В дитинстві врівноважений, співчутливий. В дорослому віці стає допитливим, має добре розвинену інтуїцію.

Олена — давньогрецьке ім'я, перекладається як "світло". В дитинстві харизматична, цілеспрямована. В дорослому віці стає трішки замкнутою в собі, емоційною.

День ангела 15 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди направляє тебе на правильний шлях, береже від труднощів і дарує радість. Бажаю тобі багато приємних моментів, безмежної любові й достатку. Нехай кожен твій день буде наповнений світлом і добром!

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З Днем Ангела тебе! Нехай твій святий заступник дарує тобі впевненість, мир і захист у кожному дні. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше яскравих подій, добрих людей і теплих посмішок. Нехай щастя супроводжує тебе на кожному кроці!

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Щиро вітаю з Днем Ангела! Нехай твій охоронець завжди підтримує тебе в кожній життєвій ситуації. Бажаю міцного здоров’я, щирих друзів, великого щастя та безмежної любові. Нехай у твоєму житті буде багато благословень і приємних сюрпризів!

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З Днем Ангела! Нехай твій святий покровитель дарує тобі силу, мудрість і натхнення для нових звершень. Бажаю, щоб у твоєму серці завжди панував спокій, а у житті — гармонія та радість. Нехай щасливі моменти множаться, а всі мрії здійснюються!

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди крокує поруч, оберігаючи від усього лихого. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для щастя, тепла і любові. Нехай кожен твій день буде наповнений світлом і благодаттю!

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