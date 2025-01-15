День ангела 15 января: кого и как поздравлять с именинами

15 января 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 15 января

15 января 2025 поздравьте с именинами Гаврила, Ивана, Михаила, Павла, Елену.

Гаврила – древнеарамейское происхождение, означает "Бог – моя сила". В детстве замкнутый, тихий. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, амбициозным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как "милость Божия". В детстве добр и спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Михаил — древнееврейские корни, толкуется как "кто как Бог". В детстве чуткий, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится справедливым, никогда не обидит просто так.

Павел — латинское происхождение, означает "младший". В детстве уравновешен, участлив. Во взрослом возрасте становится любознательным, имеет хорошо развитую интуицию.

Елена – древнегреческое имя, переводится как "свет". В детстве харизматичная, целенаправленная. Во взрослом возрасте становится немного замкнутой в себе, эмоциональной.

День ангела 15 января – душевные поздравления в прозе

День ангела 15 января – душевные поздравления в прозе / Фото: pixabay.com

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда направляет тебя на верный путь, бережет от трудностей и дарит радость. Желаю тебе много приятных моментов, безграничной любви и довольства. Пусть каждый твой день будет наполнен светом и добром!

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С Днем Ангела тебя! Пусть твой святой покровитель дарует тебе уверенность, мир и защиту в каждом дне. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше ярких событий, добрых людей и теплых улыбок. Пусть счастье сопровождает тебя на каждом шагу!

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой телохранитель всегда поддерживает тебя в каждой жизненной ситуации. Желаю крепкого здоровья, искренних друзей, большого счастья и безграничной любви. Пусть в твоей жизни будет много благословений и приятных сюрпризов!

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С Днем Ангела! Пусть твой святой покровитель дарит тебе силу, мудрость и вдохновение для новых свершений. Желаю, чтобы в твоем сердце всегда царил покой, а в жизни гармония и радость. Пусть счастливые моменты размножаются, а все мечты сбываются!

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда шагает рядом, оберегая от всего зла. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для счастья, тепла и любви. Пусть каждый твой день будет наполнен светом и благодатью!

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