15 января — какой церковный праздник, почему стоит сыграть свадьбу в этот день

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 15 января, в православном календаре день памяти святых преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника. Преподобный Павел Тивейский (около 4 века) был святым, отличавшимся глубокой духовностью и преданностью Христу. Родился он в Тивейской области (территория современного Египта), и в молодом возрасте вступил на путь монашества. Он был известен своей суровой аскезой и молитвами. Павел проводил свою жизнь в уединении в пустыне, где искал глубокое единение с Богом.

Его жизнь стала примером духовной преданности, ведь он проводил годы в безмолвии, обособленности и постоянной молитве, избегая всякой внешней суеты. Это была тяжелая и важная часть традиции пустынного монашества, стремившейся к непрерывной молитве и борьбе с внутренними соблазнами. Его воспоминания стали важными для духовного развития христиан, а его пример является воплощением благочестия и преданности воли Божией.

Преподобный Иоанн Кущник — монах, также отличавшийся глубокой духовностью и преданностью монашеской жизни. Иван Кущник был известен тем, что выбрал образ жизни среди людей, избегая при этом шума и суеты. Как и многие другие преподобные, он вел аскетический образ жизни, часто путешествуя или работая на земле.

Одним из главных моментов его жизненного пути было то, что он жил по примеру Иисуса Христа, способствуя развитию духовных ценностей, работая руками, а также помогая другим в их духовных поисках. Иоанн Кущник считал, что путь к святой жизни можно достичь даже в простых условиях жизни через непрерывную молитву и труд.

Приметы 15 января

Народные приметы 15 января / Фото: Unsplash

Петухи спели рано утром — начнется оттепель.

Ясная погода – весна будет ранней.

Громко чирикают снегуры — ждите скорой смены погоды.

Что завтра нельзя делать

Не следует в этот день хвастаться приобретенными вещами или своими успехами, иначе все потеряете. Старайтесь максимально осторожно обращаться с вещами, если что-нибудь потерять, то позже его трудно будет отыскать.

Что можно делать завтра

Этот день считается благоприятным для свадьбы, пара будет жить счастливо, а сам брак будет крепким. Также это отличный день для проведения любого лечения. В народе говорили, что даже роды у беременных пройдут легко и быстро.

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