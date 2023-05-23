Мокрая одежда в стиральной машине: почему нельзя оставлять надолго

Забросили вещи в стиральную машину, а потом забыли о них — такие истории есть у каждого из нас. Почему нельзя так поступать?
Хотя на первый взгляд такая ситуация может показаться невинным пустяком, на самом деле мокрые вещи в стиральной машине могут принести немало проблем. Белье лучше развешивать сразу после стирки и не оставлять в барабане на длительное время, а тем более на ночь.
Почему нельзя оставлять мокрые вещи в стиральной машине надолго? Если они пролежат в барабане некоторое время, то на стенах образуется плесень, начнут размножаться бактерии, повысится влажность.
Мало того, что из-за этого появится неприятный запах внутри барабана, который потом достаточно сложно вывести, да еще сама стиральная машина начнет чаще ломаться.
Что делать, если забыли стирку в барабане на ночь
Если такая досадная ситуация все же произошла, нужно пошагово сделать следующее:
- запустить цикл стирки еще раз, выбрав самую высокую температуру;
- промыть барабан содой или лимонной кислотой сразу после окончания стирки;
- вытереть насухо все резинки, которые есть внутри стиральной машины.
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