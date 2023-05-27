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Зачем класть в стиральную машину пакет: вы будете удивлены

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
20к
Время на прочтение
1 мин
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Зачем класть в стиральную машину пакет: вы будете удивлены

Зачем класть в стиральную машину пакет / Фото: pixabay.com

Почему некоторые хозяйки кладут в барабан стиральной машины пакет перед стиркой? Читайте об этом в материале ТСН.ua.

На ютуб-канале Elena Matveeva рассказали об интересном лайфхаке, который заключается в том, чтобы класть в стиральную машину перед стиркой целлофановые пакеты. Зачем это нужно?

При помощи обычного пакета можно:

  • собрать с одежды шерсть домашних животных и волосы;
  • лучше очистить белье;
  • провести профилактику загрязнения фильтров стиральной машины;
  • лучше размешать внутри барабана стиральный порошок.

Для этого способа подходят только однотонные целлофановые пакеты. Лучше всего брать черный или прозрачный. Ни в коем случае не рекомендуется класть в стиральную машину пакеты с узорами, большим количеством разных цветов.

Также автор видео подчеркивает, что этот способ нельзя использовать в том случае, если вы стираете вещи из шерсти, например, свитера.

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Дата публикации
Просмотры
20к
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