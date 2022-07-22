Навіщо класти до пральної машини пакет: ви будете здивовані

Чому деякі господині кладуть в барабан пральної машини пакет перед пранням? Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

На ютуб-каналі Elena Matveeva розповіли про цікавий лайфгак, який полягає в тому, щоб класти до пральної машини перед пранням целофанові пакети. Навіщо це потрібно?

За допомогою звичайного пакету можна:

зібрати з одягу шерсть домашніх тварин та волосся;

краще очистити білизну;

провести профілактику забруднення фільтрів пральної машини;

краще розмішати всередині барабану пральний порошок.

Для цього способу підходять лише однотонні целофанові пакети. Найкраще брати чорного кольору чи прозорі. В жодному разі не рекомендується класти до пральної машини пакети з візерунками, великою кількістю різних кольорів.

Також авторка відео наголошує, що цей спосіб не можна використовувати в тому разі, якщо ви перете речі з шерсті, наприклад, светри.