Навіщо класти до пральної машини пакет: ви будете здивовані

Чому деякі господині кладуть в барабан пральної машини пакет перед пранням? Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.
На ютуб-каналі Elena Matveeva розповіли про цікавий лайфгак, який полягає в тому, щоб класти до пральної машини перед пранням целофанові пакети. Навіщо це потрібно?
За допомогою звичайного пакету можна:
- зібрати з одягу шерсть домашніх тварин та волосся;
- краще очистити білизну;
- провести профілактику забруднення фільтрів пральної машини;
- краще розмішати всередині барабану пральний порошок.
Для цього способу підходять лише однотонні целофанові пакети. Найкраще брати чорного кольору чи прозорі. В жодному разі не рекомендується класти до пральної машини пакети з візерунками, великою кількістю різних кольорів.
Також авторка відео наголошує, що цей спосіб не можна використовувати в тому разі, якщо ви перете речі з шерсті, наприклад, светри.