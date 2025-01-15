Мокрий одяг в пральній машині: чому не можна залишати надовго

Закинули речі в пральну машину, а потім забули про них — такі історії має кожен з нас. Чому не можна так робити?

Хоча на перший погляд така ситуація може здатися безневинною дрібницею, насправді мокрі речі в пральній машині можуть принести чимало проблем. Білизну краще розвішувати відразу після прання та не залишати в барабані на тривалий час, а тим більше на ніч.

Чому не можна залишати мокрі речі в пральній машині надовго? Якщо вони пролежать в барабані певний час, то на стінках утвориться цвіль, почнуть розмножуватися бактерії, підвищиться вологість.

Мало того, що через це з'явиться неприємний запах всередині барабану, який потім досить складно вивести, так ще й сама пральна машина почне частіше ламатися.

Що робити, якщо забули прання в барабані на ніч

Якщо така прикра ситуація все ж сталася, потрібно покроково зробити таке:

запустити цикл прання ще раз, обравши найвищу температуру;

промити барабан содою чи лимонною кислотою одразу після закінчення прання;

витерти насухо всі гумки, які є всередині пральної машини.

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