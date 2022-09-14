Де не можна встановлювати пральну машину і чому

Часто для практичності пральну машину встановлюють у ванній кімнаті. Однак спеціалісти вважають, що це місце - не найкраще. Чому і де ставити - читайте в матеріалі ТСН.ua.

В "Sante+ Magazine" пишуть, що можна уникнути багатьох незручностей, якщо перемістити пральну машину в інше місце в будинку.

Чому пральну машину краще не встановлювати у ванній кімнаті

В деяких будинках пральну машину ставлять в коридорі чи на кухні. Але в маленьких квартирах цю техніку встановлюють також і в ванних кімнатах.

Проте, так робити не рекомендується. Все через високу вологість. Вона сприяє розмноженню в барабані машини грибкових бактерій, а також може пошкодити саму пральну машину. Через вологу делікатні частини пристрою можуть покриватися корозією, що значно зменшує термін її служби.

Що ж радять експерти? Куди можна перемістити пральну машину? Рекомендовано встановлювати її в добре провітрюваному приміщенні. Якщо в вашій ванній кімнаті є вікно - можна залишити так, як є. Якщо перемістити пристрій немає можливості, потрібно хоча б встановити у ванній кімнаті витяжку.

Як це не дивно, але найкращим місцем для пральної машини вважається кухня. Там значно нижча вологість, а саме приміщення добре провітрюється.

Під час роботи машини краще не приймати ванну чи душ. Адже ви ризикуєте отримати удар струмом.

Якщо ви все ж вирішили встановлювати пральну машину у ванній кімнаті, варто дотримуватися певних стандартів:

зливний шланг має довжину 1,5 м, тому його потрібно монтувати якомога ближче до раковини, кабель живлення теж 1,5 м - потурбуйтеся, щоб поряд була розетка, подовжувач використовувати заборонено, тому що може бути коротке замикання;

пральна машина повинна бути розміщена на відстані не менше 60 см від краю душової кабіни чи ванни;

дверцята пральної машини після прання повинні деякий час залишатися відкритими, тому для цього потрібно залишити місце;

щоб пральна машина була стійкою і не рухалася під час прання, рекомендовано використовувати спеціальні інструменти, а деякі моделі навіть мають ніжки, які можна прикрутити.

Для того, щоб безпечно під'єднати пральну машину, щоб робота відповідала стандартам електромонтажу, не забудьте звернутися до спеціаліста за допомогою.