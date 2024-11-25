Трамп готує указ, який "стане катастрофою для армії США" – The Times

Трамп планує звільнити близько 15000 чинних військовослужбовців армії США через їхню "непридатність до служби" після зміни статі.

Наступний президент США Дональд Трамп планує видати указ, який заборонить службу в армії США для трансгендерних людей. Це призведе до звільнення тисяч чинних військовослужбовців.

Про це пише The Times з посиланням на джерела в армії.

За інформацією співрозмовників видання, указ "може бути підписаний у перший день повернення Трампа до Білого дому, 20 січня 2025 року".

"Вважається, що близько 15000 чинних військовослужбовців є трансгендерами. Вони будуть звільнені за станом здоров'я, тобто визнані непридатними до військової служби", – наголошує видання.

Також зазначається, що це станеться в дуже неслушний момент, коли майже всі види американських збройних сил не досягають цільових показників набору.

"78-річний Трамп виступив проти практики "пробудження" в армії, заявивши, що деякі високопоставлені офіцери часто більше зацікавлені в різноманітності, рівних правах та інклюзивності, ніж у стратегічному плануванні", – йдеться у матеріалі.

Аналогічний указ Трамп уже видавав під час свого першого президентства, але тоді лише заборонили вступ до армії трансгендерних новобранців. Очікується, що цього разу заборона буде тотальною і торкнеться навіть тих військових, які вже служать багато років, мають високі звання та важливі посади.

"Ці люди будуть змушені піти в той час, коли армія не може набрати достатньо людей. Лише Корпус морської піхоти виконує свої показники за набором. І деякі люди, яких це торкнеться, обіймають дуже високі посади", – зауважило одне з джерел, яке стверджує, що знайоме з планами Трампа.

Політика конфіденційності не дозволяє точно встановити кількість трансгендерів в армії США. Але відомо, що 2021 року, коли Джо Байден скасував першу заборону Трампа, гендерна дисфорія [стрес, обумовлений розбіжністю між статевою самоідентифікацією та біологічною статтю – ред.] була діагностована у близько 2200 осіб з майже 1,3 млн військових армії США.

Піт Гегсет, якого Трамп висунув на посаду міністра оборони, публічно виступає проти "слабкого" й "жінкоподібного" керівництва в армії. В одному з виступів він також заявив, що медична допомога трансгендерному персоналу Пентагону – це неприпустиме марнотратство. За його словами, приділення уваги проблемам такої незначної купки людей є прикладом "трансбожевілля".

Водночас військовослужбовці-трансгендери впевнені, що нова заборона, яку планує оголосити Трамп, не лише спричинить значні особисті труднощі для певної кількості військових, а й "стане катастрофою для армії США".

Нагадаємо, тим часом у Росії Путін підписав закони, які забороняють пропаганду чайлдфрі та всиновлення дітей громадянам країн, де дозволено змінювати стать.

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