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Трамп готує указ, який "стане катастрофою для армії США" – The Times

Трамп готує указ, який "стане катастрофою для армії США" – The Times

Дональд Трамп і його кандидат на посаду міністра оборони Піт Гегсет виступають проти служби в армії трансгендерних людей

Трамп планує звільнити близько 15000 чинних військовослужбовців армії США через їхню "непридатність до служби" після зміни статі.

Наступний президент США Дональд Трамп планує видати указ, який заборонить службу в армії США для трансгендерних людей. Це призведе до звільнення тисяч чинних військовослужбовців.

Про це пише The Times з посиланням на джерела в армії.

За інформацією співрозмовників видання, указ "може бути підписаний у перший день повернення Трампа до Білого дому, 20 січня 2025 року".

"Вважається, що близько 15000 чинних військовослужбовців є трансгендерами. Вони будуть звільнені за станом здоров'я, тобто визнані непридатними до військової служби", – наголошує видання.

Також зазначається, що це станеться в дуже неслушний момент, коли майже всі види американських збройних сил не досягають цільових показників набору.

"78-річний Трамп виступив проти практики "пробудження" в армії, заявивши, що деякі високопоставлені офіцери часто більше зацікавлені в різноманітності, рівних правах та інклюзивності, ніж у стратегічному плануванні", – йдеться у матеріалі.

Аналогічний указ Трамп уже видавав під час свого першого президентства, але тоді лише заборонили вступ до армії трансгендерних новобранців. Очікується, що цього разу заборона буде тотальною і торкнеться навіть тих військових, які вже служать багато років, мають високі звання та важливі посади.

"Ці люди будуть змушені піти в той час, коли армія не може набрати достатньо людей. Лише Корпус морської піхоти виконує свої показники за набором. І деякі люди, яких це торкнеться, обіймають дуже високі посади", – зауважило одне з джерел, яке стверджує, що знайоме з планами Трампа.

Політика конфіденційності не дозволяє точно встановити кількість трансгендерів в армії США. Але відомо, що 2021 року, коли Джо Байден скасував першу заборону Трампа, гендерна дисфорія [стрес, обумовлений розбіжністю між статевою самоідентифікацією та біологічною статтю – ред.] була діагностована у близько 2200 осіб з майже 1,3 млн військових армії США.

Піт Гегсет, якого Трамп висунув на посаду міністра оборони, публічно виступає проти "слабкого" й "жінкоподібного" керівництва в армії. В одному з виступів він також заявив, що медична допомога трансгендерному персоналу Пентагону – це неприпустиме марнотратство. За його словами, приділення уваги проблемам такої незначної купки людей є прикладом "трансбожевілля".

Водночас військовослужбовці-трансгендери впевнені, що нова заборона, яку планує оголосити Трамп, не лише спричинить значні особисті труднощі для певної кількості військових, а й "стане катастрофою для армії США".

Нагадаємо, тим часом у Росії Путін підписав закони, які забороняють пропаганду чайлдфрі та всиновлення дітей громадянам країн, де дозволено змінювати стать.

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