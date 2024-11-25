"Із запрошенням до НАТО момент був втрачений" — Ольга Стефанішина

Завершення війни неможливе без членства країни в ЄС і НАТО.

З запрошенням до НАТО момент втрачено. Тож сьогодні Україна концентрується на реалізацію обіцяного майбутнім президентом США Дональдом Трампом.

Про це сказала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає "Ми-Україна".

"Я думаю, що той момент, який міг би бути для запрошення до НАТО, не був використаний чинною адміністрацією", – сказала вона.

Стефанішина додала, що станом на сьогодні Україна зосереджена щодо реалізації обіцяного 47-м президентом США Дональдом Трампом. Але водночас принципова позиція України – завершення війни неможливе без членства країни в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, майбутній президент США Дональд Трамп налаштований на мир зі світом. Він формує радикальну команду і залишається вірним своїй стратегії переговорів та угод із супротивниками Америки. Тож, чи піде Трамп на “гнилий компроміс” з Путіним" Відомий український дипломат Андрій Мельник вважає, що ні.

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